U Bosni i Hercegovini prijepodne je bilo pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni je bilo magle ili niske naoblake.

Foto: FENA

Temperature zraka izmjerene u 11 sati: Bjelašnica 15, Ivan-sedlo 23, Bugojno, Sarajevo i Zenica 24, Prijedor, Sokolac i Srebrenica 25, Zvornik 26, Bihać, Livno i Sanski Most 27, Banja Luka i Doboj 28, Tuzla 29, Bijeljina 30, Brčko, Gradačac, Mostar i Trebinje 31 stepen.



U drugoj polovini dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34, na jugu zemlje do 36 stepeni, soapćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)