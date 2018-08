Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i ambasador Češke u BiH Jakub Skalnik potpisali su Memoradum o korištenju donacije za jačanje zaštite granice i efikasniju borbu protiv ilegalnih migracija.

Foto: 24sata.info

Češka Republika je donirala oko milion eura za nabavku savremene tehničke opreme za nadzor i kontrolu granice, koja je namijenjena za Graničnu policiju BiH.



Ministar Mektić je nakon potpisivanja memoranduma kazao da je češka vlada donijela odluku da Bosni i Hercegovini donira oko milion eura, kako bi se Bosni i Hercegovini pomoglo da što lakše prevazilazi migrantsku krizu koju ima.



Po njegovim riječima, cjelokupna donacija će biti usmjerena u tehničko opremanje Granične policije BiH.



Ministar Mektić je ocijenio da će ova donacija u velikoj mjeri pomoći Graničnoj policiji BiH u jačanju zaštite same granice BiH.



- Pošto je nama potrebno da što hitnije dođemo do ove opreme, Ambasada Češke se s tim saglasila, vidjet ćemo da iskoristimo mogućnost skraćenog postupka tenderske nabavke - kazao je ministar Mektić.



Za implementaciju ovog projekta bit će formiran upravni odbor u kojem će biti po jedan predstavnik Ministarstva sigurnosti BiH, Granične policije BiH i Češke ambasade.



Mektić je, zahvalivši na ovoj pomoći, istaknuo da će to Graničnoj policiji BiH u velikoj mjeri pomoći u zaštiti granice i otkrivanju ilegalnih migranata na samom graničnom prijelazu.



Ambasador Češke u BiH Jakub Skalnik je kazao da je pomoć državama zapadnog Balkana dugogodišnji prioritet Češkoj Republici.



Podsjetio je da su ranije pomogli ili donirali sredstva Srbiji i Makedoniji za opremu granične policije, zato što imaju obavezu da pomognu ovim državama koje su na balkanskom putu koji koriste migranti koji žele doći u Evropsku uniju.



- Zato imamo specijalni program koji možemo i moramo iskoristiti da finansijski pomognemo državama kao što su BiH, Srbija, Makedonija, da mogu kupiti bolju opremu za graničnu policiju. BiH je među nekoliko država koje su prioritetne za češku razvojnu saradnju - kazao je ambasador Skalnik, te izrazio zadovoljstvo da Češka može pomoći na ovaj način.

(FENA)