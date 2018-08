Pripadnici Udruge "Zaboravljeni branitelji" u 13 sati su blokirali Granični prijelaz BIjača, a sat vremena kasnije došlo je i do incidenata s građanima koji čekaju u koloni.

Foto: Ljubuški.net

Podsjećamo, razvojačeni branitelji su Parlamentu FBiH dali rok do ponedjeljka do 12:55 sati "da se stvari pomaknu s mrtve točke", tj. da usvoje Zakon o razvojačenim braniteljima. Ako se to ne dogodi, upozorili su da će blokirati cijelu FBiH.



Darinko Boto, predsjednik područnice UZB Ljubuški je poručio: "Neće sazvati sjednicu? Hoće, hoće!"



Kako saznaje Ljubuški.net došlo je do incidenta, nakon verbalnog napada jednog blokiranog vozača i riječi "Dabogda poginuli ko' 92!", uslijedio je i fizički napad.



Sukobu su nazočili i turisti iz Kenije koji nisu imali primjedbi na blokadu, unatoč dugom putu koji je pred njima.



Darinko Boto je dobio kamen u oko, odvezen je na hitnu u Ljubuški.







(24sata.info)