Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ponegdje u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima BiH popodne su mogući lokalni pljuskovi.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočnim, a u Hercegovini, veći dio dana, slab do umjeren jugozapadni.



Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 27 do 31, na jugu od 31 do 36 °C.



U ponedjeljak sunčano i vruće. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 28 do 33, na jugu od 32 do 36 °C.



U utorak sunčano uz malu do umejrenu oblačnost. Poslije podne u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, kao i na istoku i sjeveroistoku Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.



Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 29 do 36 °C.

(24SATA.INFO / NN)