Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić ocijenio je da su potpuno neustavne najave po kojima bi ćirilica bila normirana kao glavno pismo u RS-u, čime bi taj entitet u obrazovnom sistemu slijedio Srbiju.

-U Ustavu tog entiteta jasno je defisano da su i ćirilica i latinica službena pisma, kao što je regulirano i da su službeni jezici – jezik hrvatskog, srpskog i bošnjačkog naroda – rekao je Salkić za Fenu podsjetivši da aktulena vlast u RS ne dozvoljava Bošnjacima da svoj jezik zovu kako oni to žele te nameću naziv bošnjački.



Stoga, kaže, više ništa ne iznenađuje od izvršne vlasti RS-a, koja se pokazala kao “majstor diskriminacije i aparhejda u obrazovnom procesu”.



-Oni ne poštuju zakon, niti Ustav, i u to su duboko ogrezli. Nažalost, vidjeli su i da im to prolazi, pa nastavljaju s tom praksom – upozorio je entitetski potpredsjednik.



Najave iz RS-a da će imati jedinstveni nastavni plan i program sa Srbijom, Salkić je ocijenio nemogućim, jer su u bh. entitetu RS Bošnjaci i Hrvati konstitutivan narod, a u Srbiji nisu.



-Ne mogu oni tek tako sebi uzimati za pravo da usklađuju zaknodavstvo s Srbijom. U BiH imamo na snazi Dejtonski mirovni sporazum, kojeg se moraju pridržavati predstavnici vlasti, dok međunarodna zajednica ne želi da preuzme odgovornost propisanu tim sporazum. Zato radikalni ekstremisti koji danas upravljaju entitetom RS to koriste i provode svoje separatističke aktivnosti – rekao je Feni potpredsjednik bh.entiteta RS.



Pojedini mediji su, pozivajući se na nezvanične izvore, objavili da se u RS priprema zakonsko rješenje, kojim bi svim institucijama i ustanovama bilo propisano obavezno korištenje ćirilice, skoro doslovno prepisano iz pripremanog novog zakona u Srbiji.



Time bi bili ispunjeni i zaključci iz još neusvojene deklaracije o zaštiti srpskog jezika i kulture koju su u julu prošle godine najavili predsjednici Srbije i RS.

