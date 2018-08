Nakon što su u Tužilaštvu saslušani roditelji ubijenog Davida Dragičevića, Davidov otac Davor rekao je da od Tužilaštva sada očekuje da na saslušanje pozove predsjednika Republike Srpske, premijerku Željku Cvijanović, ali i sve one koji su organizovali i prisustvovali press konferenciji 26. marta.

Mirno okupljanje građana „Pravda za Davida“ koji traže da se rasvijetli ubistvo Banjalučanina Davida Dragičevića nastavljeno je 131. dan zaredom na trgu Krajine u Banjaluci.



Nakon što su u Tužilaštvu saslušani roditelji ubijenog Davida Dragičevića, Davidov otac Davor rekao je da od Tužilaštva sada očekuje da na saslušanje pozove predsjednika Republike Srpske, premijerku Željku Cvijanović, ali i sve one koji su organizovali i prisustvovali preskonferenciji 26. marta.



„Da Milorad Dodik da izjavu tužilaštvu, Željka Cvijanović, Dragan Lukač, Darko Ilić, Željko Karan, Đorđe Rađen, Filip Ćulum, ostalih 15 jataka, dobro znate ko su. Neka predsjednik javno kaže i potpiše, neka premijerka javno kaže i potpiše i ostali sa press konferencije da nemaju nikakve veze sa organizovanim ubistvom Davida Dragičevića.“ rekao je Davor Dragičević.



Davor je zatražio da svi koje je prozvao javno kažu, potpišu i potvrde sve ono što su tokom poslednja tri mjeseca pisali i govorili za porodicu Dragičević i za grupu „Pravda za Davida“, počevši od toga da su rušitelji Republike Srpske i strani plaćenici.



„I neka kažu da je Davor Dragičević rušitelj njihove Republike Srpske zato što traži ko mu je oteo, silovao, masakrirao i na kraju ubio dijete. Ne smijete, ne možete.“ - rekao je Davor Dragičević.



Otac ubijenog Davida Dragičevića, najavio je i da će tužiti RTRS, zbog, kako je rekao, lažnog izvještavanja o dešavanjima na trgu i podsticanja na nerede, ali i dekana Fakulteta za bezbjednost Predraga Ćeranića jer je pozivao na nasilje.



„Moramo tužiti RTRS. Moramo. Zato što je svojim prilozimo direktno podstrekivala na nasilje. Nasilje da se dogodi ovdje na trgu i označavala nas tako kako nas je označavala. Ćeraniću, tužiću te, zato što si javno podstrekivao na nasilje nad Davorom Dragičevićem.“ – rekao je Davor Dragičević.



Davor Dragičević rekao je da će čekati do ponedeljka da tužioci Dalibor Vrećo i Želimir Lepir uhapse one koji su odgovorni za Davidovo ubistvo, a ako se to ne desi, od ponedeljka će slučaj preuzeti novi međunarodni istražni tim.



