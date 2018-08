Nagle promjene temperature ovo ljeto i vlažnost vazduha, koje su posljedica klimatskih promjena, izazivaju brojne tegobe ne samo kod građana s različitim oboljenjima, nego često i kod zdravih, a najčeće su u pitanju glavobolja, slabost i slični simptomi.

Goran Trbić, dekan banjalučkog Prirodno-matematičkog fakulteta, kaže da imamo trend povećanja temperatura, ali i velike koncentracije vodene pare iznad zapadnog Balkana, što stvara veliku količinu padavina.



"Upravo nagle promjene vremenskog stanja od toplog ka hladnijem, od suša do kiša, sigurno utiču na zdravlje ljudi, kako onih sa srčanim problemima, reumom ili disajnim poteškoćama, tako i na zdrave ljude", rekao je Trbić.



U budućnosti nas očekuje dugoročno smanjenje količina padavina, kako kaže Trbić, a ono što je najgore je povećanje broja ekstrema u smislu grada, olujnih vjetrova, češćih poplava i češćih suša, koje će biti sve intenzivnije.



"Naše ljeto je i dalje iznad prosjeka s temperaturama, iako je kišovitije nego inače, u avgustu očekujemo više temperature. Činjenica je da se zadnjih decenija klima mijenja i sve su jasnije izražena ljeta i zime. Naša klima je još uvijek umjerena, ali možemo očekivati sve više žarka ljeta, čime će se ta umjerenost narušavati, te ako gledamo ljeto, idemo ka suptropskoj klimi, koja nije tipična za naše prostore", kaže Trbić i ističe da se klimatskim promjenama moramo prilagođavati.



Željko Majstorović, meteorolog, rekao je da su padavine u BiH bile iznad prosjeka, ali da meteorolozi nisu zabilježili ništa rekordno.



"Jedino su česte promjene vremena djelovale na zdravlje ljudi, ali možemo reći da je to faza koja prolazi. Avgust će imati puno više sunčanih dana s visokim temperaturama, tako da se može reći da nam dolazi konačno jedan ljetni mjesec. Ovih dana temperature idu naviše. Vrijeme će tu i tamo opet biti promjenljivo, ali imaćemo dosta dužih sunčanih intervala", rekao je Majstorović za Klix.ba.



On kaže da živimo u podneblju i uslovima klimatskih promjena gdje svaki ekstrem postaje sve veći, te da mjestimično ima nepogoda i poplava, a onda uslijede suše.



"Smjenjuju se suše i poplave, zagrijava se cijela planeta. Sad se griju i kopno i more, tako da, narodski rečeno, na Zemlji se sve zakuvalo kao u loncu koji vri. Ako ćemo porediti ljeto u BiH s ljetom u drugim dijelovima Evrope, može se reći da je kod nas dosta bolje", ističe Majstorović za Klix i dodaje da je promjenljivo i nestabilno vrijeme ostavilo trag na meteoropate, ali će se njihove tegobe umanjiti u avgustu.



U Domu zdravlja Banjaluka su istakli da je došlo do blagog povećanja broja pacijenata zbog vremenskih promjena, posebno onih s kardiovaskularnim smetnjama i hipertenzijom, a nagle promjene temperature i vlažnosti vazduha često izazivaju migrenske napade.



"Nagle promjene vremena utiču prvenstveno na zdravstveno stanje bolesnika koji boluju od teških, hroničnih i iscrpljujućih oboljenja, tako što im se pojačavaju tegobe. Kod reumatskih oboljenja javljaju se bolovi u zglobovima, otežano kretanje, tromost, a kod srčanih zamaranje i bol u grudima", kažu u Domu zdravlja i pojašnjavaju da pacijenti sa disajnim problemima imaju otežano disanje, zamaranje, preznojavanje i loš san.



Kako navode, pacijenti s psihičkim problemima imaju češće nesanice, nervozni su, često se žale na tjelesne tegobe i bolove. Hroničnim bolesnicima se preporučuje redovno uzimanje propisane terapije i izbjegavanje izlaganja faktorima rizika.



Pljuskovi i u narednim danima



Meteorolozi su za subotu ujutru najavili oblačno vrijeme u BiH, nakon čega će tokom dana doći do smanjenja oblačnosti, a u poslijepodnevnim i večernjim satima izgledni su lokalni pljuskovi. Slično vrijeme biće i u nedjelju, ponedjeljak i utorak, kada će prevladavati sunčano vrijeme s malom do umjerenom naoblakom, dok se u poslijepodnevnim časovima očekuju pljuskovi.



