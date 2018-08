Na ovome mjestu smo osjetili i strah i glad i žeđ u jednom danu i ovo je mjesto naše velike kušnje, ali i mjesto s kojega se uzdigao duh naše slobode, iskovan u viteštvu i hrabrosti naših sinova i kćeri, naveo je reisul-ulema Husein ef. Kavazović u svojoj hutbi u Ratnoj džamiji na Igmanu

Reis Husein Kavazović / 24sata.info

Današnja hutba dio je svečanosti "Dovi za Domovinu" koja se održava 2. i 3. augusta u sklopu manifestacije "Odbrana BiH - Igman 2018".



"Svakog prvog petka u augustu okupimo se ovdje na Igmanu i na džuma-namazu prizivamo u sjećanje naše sinove i naše kćeri, koji su branili živote i slobodu našeg naroda i naše domovine Bosne i Hercegovine. Na njih smo ponosni i naša srca su velika kada se sjetimo tih junačkih dana. Ovdje smo da pouku uzmemo o tome kolika je cijena života i slobode i koliko malo treba da sve to izgubimo, ako se prepustimo zaboravu i uživanju. A teško se odupiremo zabludama i izazovima prolaznog života! Kao da njegovu krhkost nismo gledali svojim očima! Kao da nas se ne dotiču Allahove riječi, koje tako opominjujuće zvuče: Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, bit će od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati. Danas se sjećamo činjenice, tako katarzične u ovome vremenu, da nije bilo lahko zaustaviti zlo koje je kidisalo na naše živote i na naše dostojanstvo", istakao je Kavazović.



Sjetimo se, rekao je Kavazović, "da su udarili na čast naših majki i sestara, da su ubijali našu djecu, žene i starce, da su rušili naše gradove, palili biblioteke, bombardovali muzeje i pozorišta".



"Ovdje smo da još jednom obnovimo zavjet da ćemo se za mir zalagati i domovinu braniti i onim najsvetijim i najvrednijim što imamo. Ovdje, na ovom mjestu, gdje je ljubav pobijedila smrt i udahnula novi život, došli smo da osmotrimo je li zlo danas daleko ili je blizu nas. A 'dobro i zlo nisu isto', uči nas Kur'an. Zlo mogu pobijediti samo oni koji se nađu na putu dobra. Zbog toga nas Kur'an obavezuje da na zlo uzvratimo snažnom i čvrstom dobrotom. Ona će ugasiti vatru zla i neprijateljstva. Nju ćemo pokrenuti svojom rukom, jezikom ili srcem, kako nas je savjetovao Muhammed a.s. Mir na zemlji i spasenje duše je žuđeni cilj našeg naroda i naše zajednice. Štaviše, vjerujemo da nema ljudskog spasenja bez mira među ljudima", istakao je Kavazović.



Mnogo puta smo, rekao je, propustili priliku da spriječimo da se tako plemeniti etički zahtjevi srozaju u nama na najgori način.



"Ovih dana ponovo slušamo teške uvrede, ali i šutnju što ih podupire. Ako ne možemo dozvati druge da osude govor mržnje nemamo pravo to ne primijetiti. Mi i naši preci nikada nismo bježali od Isusa. Naprotiv, o tome govore i naše noći 'isaije', posvećene Isau a.s., u našoj muslimanskoj tradiciji. Ono od čega smo bježali jeste hrišćanstvo kakvo su nam naturali mačem i ognjem, a o čemu iznova slušamo ovih dana. Humanost i dijalog su prokušane vrijednosti na kojima počiva kultura bosanskohercegovačkih muslimana. Nismo od njih odustajali ni u najtežim trenucima našeg življenja. Sloboda, dostojanstvo i život u miru, također, zahtijevaju stalnu žrtvu i bdijenje na njihovim kulama i granicama. Allah nas upozorava na to da mir, dostojanstvo i sloboda nisu vrijednosti koje se lahko ostvaruju, ali njihov gubitak ima nesagledive posljedice po duh i biće zajednice. Sloboda je vrijednost koju čovjek stiče i duhovnom i fizičkom borbom. Ona se nikada i nikome ne poklanja, pa tako ni narodima. Nju nam neće niko na lijepe oči dati. Slobodan je onaj narod koji je spreman braniti svoje vrijednosti, dostojanstvo i suvereno pravo da odlučuje o sebi i svom prostoru i u teškim prilikama. Jak i zdrav narod ima snage da se suoči i sa svojim strahovima, da se prene i uspravi, ali i da odbaci mitove o svojoj superiornosti, pravednosti i nebeskom poslanju", istakao je Kavazović.



Bošnjaci-muslimani, naveo je, ne smiju pasti u zamku da od svoje nacionalnosti prave idole i kumire, kojima će se klanjati, kao što to drugi čine.



"Svemu bismo morali dati mjeru, zalagati se za one vrijednosti koje će svim ljudima biti bliske i s kojima svi treba da živimo u miru i dostojanstveno. Braćo i sestre. Živjeti u miru i slobodno znači biti svjestan našeg puta i vrijednosti na kojima počivaju naš duh i naše biće. Dužni smo sve ljude, bez razlike, gledati s razumijevanjem, dobročinstvom i milošću. Naša vjera nam zapovijeda da u našem dobročinstvu polazimo od onih koji su nam najbliži, jer je naša odgovornost spram njih najveća. Stajati uz ljude u teškoćama i zauzimati se za njih kada im se nanosi nepravda naša je obaveza. Borba za Igman koju su vodili naša braća i sestre bila je borba za slobodan i otvoren grad, za slobodnu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Nemojmo to nikada smetnuti s uma! Oni koji su za nju položili svoje živote željeli su da budemo dio slobodnog svjeta. Oni su dali najviše. Na nama je da njihovu žrtvu ne ukaljamo i ne izdamo. Neka za sve nas sloboda i dostojanstvo bosanskohercegovačkog insana bude sveta dužnost kojoj ćemo se odazivati. Djelujmo na tom putu bez kompromisa i ne obazirimo se na provokacije onih koji nisu dostojni naše pažnje. Odluka koja je ovdje donesena od ranije nas sve obavezuje. Nazad se ne može i ne smije", poručio je Kavazović.



(AA)