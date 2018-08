Policija u Unsko-sanskom kantonu (USK) od danas kreće s restriktivnim mjerama i kontrolama na tački provjere u Ključu.

Foto: AA

Svi ilegalni migranti koji se u Bihać i Veliku Kladušu budu uputili bez adekvatne dokumentacije, bit će vraćeni na mjesto polaska, najavljeno je danas na sastanku premijera USK-a Huseina Rošića i predstavnika gradova i općina s područja tog kantona.



- Ne možemo više tolerisati ovakvu situaciju. Već od danas krećemo s restriktivnim mjerama i svim migrantima bez adekvatne dokumentacije, neće biti dopušten ulazak na područje USK. To moramo odmah uraditi, a nadamo se kako će do idućeg petka i Ministarstvo sigurnosti BiH napokon nešto konkretno poduzeti po pitanju privremene smještajne lokacije za migrante - rekao je premijer USK-a.



Prema operativnim saznanjima, samo u Bihaću trenutno boravi više od pet hiljada migranata.



- Nažalost, to je i dalje samo naš problem. Neprestano se ponavljamo i apelujemo nadležnima, međutim nemamo ni odgovor, a kamoli željenu reakciju - ustvrdio je savjetnik gradonačelnika Bihaća Edin Moranjkić



Politički predstavnici USK-a su s aktuelnim stanjem upoznali i predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića, od kojeg također očekuju pomoć u narednoj sedmici.





(FENA)