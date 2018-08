U Bosni sutra se u jutarnjim satima prognozira pretežno oblačno vrijeme. Do sredine dana smanjenje oblačnosti.

Foto: 24sata.info

U jutarnjim satima lokalno slaba kiša može padati u Krajini i sjevernim područjima zemlje. U Hercegovini veći dio dana bit će pretežno sunčano. U poslijepodnevnim i večernjim satima u većem dijelu zemlje su izgledni lokalni pljuskovi, većinom slabi. Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna većinom između 26 i 31, na jugu zemlje od 32 do 36 stepeni.



U Bosni i Hercegovini će u nedjelju, 05. augusta preovladavati sunčano s malom do umjerenom naoblakom. U jutarnjim satima u Bosni je izgledna magla ili niska naoblaka po kotlinama i uz riječene tokove. U poslijepodnevnim satima mogući su slabi lokalni pljuskovi u centralnim, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 19, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna većinom između 27 i 32, na jugu zemlje od 32 do 36 stepeni.



U BiH će u ponedjeljak, 06. augusta preovladavati sunčano s malom do umjerenom naoblakom. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalno pljuskovi u planinskim područjima. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 19, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 stepena, na jugu zemlje od 33 do 36 stepeni.



U BiH će u utorak, 07. augusta preovladavati sunčano s malom do umjerenom naoblakom. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi u centralnim, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna većinom između 27 i 33, na jugu zemlje od 33 do 36 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)