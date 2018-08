Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je protiv davanja azila ilegalnim migrantima i da je za pooštravanje zakona koji regulišu pitanje migracija da bi se spriječilo njihovo stacioniranje u BiH.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Mi u Republici Srpskoj ne možemo prihvatiti migrantske centre, ali nam isto tako ne treba BiH koja bi lako dala azil tim ljudima i to kasnije prevela u državljanstvo", rekao je Dodik novinarima u Mrkonjić Gradu.



Dodik je naglasio da Republiku Srpsku ne interesuju politike Zapada i Evrope koje govore o tome kako su zainteresovani za BiH kako bi ovdje napravili sabirne centre za migrante.



"Oni to govore javno i samo oni naivni ovdje mogu da to prećute. Ta politika Evrope nas ne zanima. Kada nam prigovaraju za humanost naš odgovor je - otvorite granice i primite ove migrante koje ste vi proizveli, nemojte ih nama ovdje ostavljati", poručio je Dodik.



Prema njegovim riječima, Republika Srpska ima jasnu politiku u vezi sa migrantima.



"Vlada je donijela svoje mjere koje podrazumijevaju da ovdje nema sabirnih centara i da oni ovdje ne mogu da se duže zadržavaju. Te mjere podrazumijevaju da pomognemo tim ljudima da prođu kroz Republiku Srpsku", zaključio je Dodik.





