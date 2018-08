Željeznice Federacije BiH organizirale su danas komemoraciju povodom smrti Alije Behmena, koji je dio radnog vijeka proveo u toj kompaniji.

Savjetnik generalnog direktora Željeznica FBiH Samir Kadrić je kazao da je tužan povod današnjeg internog okupljanja željezničara koji, uoči posljednjeg ispraćaja, s glavne željezničke stanice u Sarajevu odaju počast svom dugogodišnjem kolegi, željezničaru i prijatelju Aliji Behmenu.



- Željeznice Federacije BiH izražavaju najdublju i iskrenu sućut njegovoj porodici, rodbini i svim njegovim prijateljima. Odlazak Alije Behmena je veliki gubitak za cijelo bh. društvo. BiH je ostala bez velikog državnika, Sarajevo je ostalo bez jednog od najsrdačnijih domaćina – kazao je Kadrić.



Dodao je da je Behmen bio jedan od najprepoznatljivijih simbola socijaldemokratije u BiH.



Po njegovim riječima, Behmen će ostati upamćen po svojoj skromnosti, jednostavnosti i ljudskoj toplini.



- Njegova neumorna borba i doprinos u izgradnju BiH kao demokratskog društva jednakih ljudi ostaje trajni podsjetnik na njegov život i rad, ali i obaveza da nastavimo tamo gdje je Alija Behmen stao - naveo je Kadrić.



Prigodnim riječima prisutnima se obratio i profesor na Saobraćajnom fakultetu i jedan od bivših direktora u Željeznicama FBiH Smajo Salketić, koji je kazao da je Alija Behmen na željeznici izgradio bogatu karijeru i ostavio dubok trag u njenom razvoju.



Podsjetio je da je Behmen željezničku karijeru započeo 1953. godine kao otpravnik vozova u stanici Mostar.



- Bio je otpravnik vozova, nosio je crvenu kapu, simbol željeznice, simbol i ponos željezničara sa velikom karijerom koji su tako počinjali. Uvijek je to spominjao, da mu je to najdraži posao koji je radio - kazao je Salketić, navodeći dio profesionalnog puta i značajne funkcije koje je nakon toga Alija Behmena obavljao u željeznicama.



Prekid rada Behmena u Željeznicama je bio od 2001. do 2003. godine, kada je bio premijer Federacije, a zatim se ponovo vraća u Željeznice za savjetnika generalnog direktora i obavlja te poslove do 2006. godine.



- Teško je ili govoto nemoguće nabrojati značajne funkcije koje je obnašao naš doktor, a pogotovo je teško nabrojati značajne, veoma bitne poslove koje je radio i važne i bitne stvari koje je uradio za ovu državu i za željeznicu - kazao je Salketić.



Istaknuo je da je Behmen i jedan od osnivača i utemeljitelja Saobraćajnog fakuletat u Sarajevu, dodajući da je dugo godina bio omiljeni profesor brojnim generacijama studenata na koje je nesebično prenosio znanja iz oblasti željezničkog poslovanja.



Salketić navodi da je nesumnjiv njegov doprinos i kreiranje pravnog okvira željezničkog sektora u BiH, a posebno u osnivanju Željeznica FBiH.



- Bio je veliki stručnjak, profesionalac, dobar kolega i prijatelj. Bio je čovjek koji je znao poštovati ljude i koga nisu mijenjale visoke funkcije na kojima je bio. Ostajao je uvijek čovjek, ostajao je uvijek dobri, pošteni, doktor Alija. Hvala uvaženi naš doktore za sav doprinos u razvoju željeznice, željezničkog sektora, države BiH i svih nas koji smo rasli i stasavali uz tebe - riječu su kojima se Salketić oprostio od Alije Behmena.



Bivši direktor Željeznica FBiH i bivši federalni premijer Nedžad Branković je kazao da je sa Alijom Behmenom sarađivao i bio prijatelj 25 godina.



- On je bio naša lokomotiva. Bio je naša lokomotiva u pravljenju države, u građenju željeznice, kod obrazovanja studenata, u sportskom društvu Željezničar. Svugdje je kao čovjek bio naša lokomotiva, a njegovo djelo će ostati naša lokomotiva za dalje - kazao je Branković.



Dodao je da je bio lokomotiva „da jedino i prvo integrirano javno preduzeće u Federaciji BiH budu željeznice“.



Naš Alija je, istaknuo je Branković, bio čovjek integracija, njegove ljudske vrijednosti su bile vrijednosti integracija i ono što je ostavio ovim generacijama su vrijednosti integracija.



- Mi smo se još susretali kroz fakultet, kroz parlament. U parlamentu smo bili nekad pozicija nekad opozicija, ali smo uvijek imali isti cilj, da bude više Bosne i da željeznica bude jača - naveo je Branković.



Prisutnima se kratko obratio i sin Alije Behmena, Zlatan Behmen, koji je kazao da je njegov otac uvijek govorio da mu je željeznica druga kuća.



- Uvijek je bio ponosan i često je spominjao sve svoje funkcije koje je obavljao, ljude s kojima je radio. U radnoj sobi je imao crvenu kapu na koju je bio izuzetno ponosan, jer je govorio "tu se uči zanat, a željeznica je zanat" – kazao je Zlatan Behmen.



Povodom smrti Alije Behmena u Željeznicama FBiH otvorena je knjiga žalosti.



Centralna komemoracija bit će održana sutra u 11 sati u Vijećnici, a sahrana na gradskom groblju Bare u 15 sati.



