Iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) pozvali su sve porezne i akcizne obveznike u Bosni i Hercegovini da što prije podnesu zahtjev za registraciju za korištenje elektronskih usluga, prije svega elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava.

UIO BIH / 24sata.info

Naglašavaju da će od početka 2019. godine svi porezni obveznici morati isključivo elektronskim putem podnositi PDV i akcizne prijave, te neće postojati mogućnost dostavljanja prijava u "papirnom“ obliku.



-S obzirom na činjenicu da je ostalo još samo pet mjeseci da svi porezni obveznici izvrše registraciju za elektoronsko podnošnje PDV i akciznih prijava, pozivamo ih da što prije podnesu zahtjev za registraciju putem e-portala UIO - saopćeno je iz UIO.



Podsjećaju da se do kraja jula ove godine za elektronsku komunikaciju s UIO registrovalo 10 hiljada poreznih obveznika, tako je ostalo da se registruje još njih oko 40 hiljada.



-Iz tog razloga pozivamo sve one obveznike koji još nisu izvršili registraciju da to urade što prije, kako ne bi došli u situaciju da od početka 2019. godine ne mogu podnositi svoje PDV i akcizne prijave i tako uđu u prekršaj – navode iz UIO.



Kompletna informacija i uputstva za registraciju na E-PORTAL, kao i za podnošenje prijava nalaze se na web stranici UIO. Za sva dodatna pitanja obveznici mogu kontaktirati PDV info liniju na broj telefona 051/335-256, 051/335-257, 051/335-197, 051/335-201, 0513/335-363.



Korištenjem elektronskih usluga UIO, svi porezni obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza.



U svakom trenutku imat će pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa porezne kartice, tako da će moći vidjeti sve svoje proknjižene porezne prijave, porezne uplate i sl.



Na ovaj način UIO otvora novo poglavlje u komunikaciji s poreznim obveznicima.



(FENA)