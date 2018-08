U roku od 10 dana mnogo detalja u vezi sa ubistvom Davida Dragičevića izaći će na vidjelo. Međunarodni istraživački tim preuzeo je stvar u svoje ruke, poručili su Davor Dragičević, Davidov otac i majka Suzana.

Foto: 24sata.info

Oni su pozvali sve koji imaju bilo kakvu fotografiju ili snimak sa nekoliko lokacija iz grada, u periodu od 17. do 25. marta ove godine, da to pošalju na imejl adresu [email protected]



Suzana Radanović, Davidova majka, je poručila da se to odnosi na lokacije Crkvena ušće, Metalska škola, Trg Krajine. kao i uži centar grada.



"Odlučili smo da sve podignemo na međunarodni nivo, istraga i pravni tim. Ima poštenih ljudi koje ne interesuje ono što interesuje vas, a to je novac. Neću vam dati da legalizujete ubistva", poručio je Davor Dragičević, otac pokojnog Davida.



Sportistkinja Tamara Trifunović došla je iz Gradiške da se obrati prisutnima na Trgu Krajine i da pokloni svoju zlatnu medalju ubijenom Davidu Dragičeviću.



Tamara Trifunović odala je poštovanje svima koji tu stoje skoro 130 dana i poručila da je David vrijedio i više od jedne zlatne medalje.



Građani i članovi grupe Pravda za Davida okupili su se 129 dan zaredom na Trgu Krajine. I tako sve do trećeg velikog okupljanja koje će biti pred izbore, kako bi još jednom poručili da neće odustati sve dok se ne sazna istina u vezi ubistva dvadesetjednogodišnjeg Banjalučanina Davida Dragičevića.





(BN TV)