Preko graničnog prijelaza u Bosanskoj Gradišci danas je u Bosnu i Hercegovinu iz Slovenije transportovan repromaterijal za štampanje glasačkih listića za Opće izbore u BiH koji će biti održani 7. oktobra.

Foto: 24sata.info

Papir za štampanje glasačkih listića, raspoređen u pet šlepera, je uz policijsku pratnju, uz pratnju obezbjeđenja koje je angažovala kompanija "Atlantik BB" d.o.o. Banja Luka i pratnju Centralne izborne komisije BiH (CIKBiH), transportovan do kompanija koje će štampati glasačke listiće: NIGD "Dnevne nezavisne novine"- Laktaši, Grafomark d.o.o - Laktaši, Atlantik bb, Banja Luka i Javnog preduzeća „Službeni glasnik Republike Srpske“, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka, saopćeno je iz Ureda za informiranje CIK BiH.



Štampanje glasačkih listića bi prema operativnom planu trebalo početi oko 20. augusta.



Do danas Centralna izborna komisija BiH nije dobila nijedan uredan zahtjev političkih subjekata za akreditovanje izbornih posmatrača za posmatranje rada te komisije pa samim tim i procesa štampanja glasačkih listića, onako kako to propisuje Izborni zakon BiH i Uputstvo o uslovima i procedurama za akreditovanje izbornih posmatrača u BiH, navodi se u saopćenju.





(FENA)