U hotelu "Sedra" u Cazinu trenutno se nalazi oko 100 migranata i izbjeglica, tačnije porodica koje su ovih dana izmještene iz neuslovnih privremenih prihvatnih centara na području Velike Kladuše i Bihaća, kazao je Vladimir Mitkovski, koordinator za hitne slučajeve za Unsko-sanski kanton Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Foto: Anadolija

"U Sedri trenutno imamo oko 100 migranata i izbjeglice, koji su izmješteni sa područja Velike Kladuše i bivšeg Đačkog doma u Bihaću. Radi se isključivo o ranjivim kategorijama, dakle, porodicama", rekao je Mitkovski.



Među porodicama, koje se nalaze u hotelu Sedra, nema maloljetnika bez roditeljske pratnje.



"Naš plan je da za dva dana primimo još dodatnih 40 ljudi, isto sa područja Velike Kladuše i Bihaća. IOM je prisutan i u Borićima u Bihaću i u Velikoj Kladuši. Imamo naše mobilne timove s kojima radimo transport do i od bolnice za svaki medicinski slučaj", rekao je Mitkovski.



U hotelu Sedra trenutno su u toku neki mali građevinski radovi.



"U hotelu Sedra 24 sata imamo smjene. Imamo i neke građevinske radove u hotelu. Nadamo se da ćemo ih završiti brzo. Trenutni uslovi u Velikoj Kladuši nisu na nekom nivou. Znamo da nema dovoljan broj sanitarnih kontejnera, nema dovoljan broj toaleta, tuševa...", izjavio je Mitkovski koji je inače iz Makedonije.



Pratio je i situaciju na "balkanskoj ruti", tačnije u njegovoj zemlji.



"Isto smo radili na terenu u Makedoniji dok je bila otvorena "balkanska ruta", koja je zatvorena 2016. Prošlo je skoro milion ljudi. Tada je bio normalan protok migranata. Ali ovdje, ovi ljudi stoje u mjestu i to već nekoliko mjeseci i to mora da se rješava", poručio je Mitkovski.



Prate, kako je kazao, situaciju u Krajini, ali ona se mijenja na dnevnoj osnovi.



Ekipa AA nije imala pristup unutrašnjosti hotela kao ni snimanju porodica koje se nalaze u ovom hotelu. U Velikoj Kladuši i Bihaću trenutno se nalaze oko 4.000 stranih državljana. Broj se mijenja iz dana u dan.



(AA)