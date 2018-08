Za Austriju, zapadni Balkan nije samo težište predsjedavanja Vijećem Evropske unije, već je godinama i suštinski dio naše vanjske i evropske politike - kazao je za "Dnevni avaz" kancelar Austrije Sebastian Kurz, koja već treći put predsjedava Evropskim vijećem.

Kurz je stajališta da trebaju zauzeti aktivnu ulogu u zemljama zapadnog Balkana tokom predsjedavanja, te da to vrijedi i za Bosnu i Hercegovinu.



- Zapadni Balkan je među pet prioriteta Austrije tokom šestomjesečnog vodstva EU - poručio je Kurz te naglasio da odlično poznaje BiH i region i da je mnogo puta posjetio BiH.



U duhu dugogodišnje austrijske tradicije, Kurz je kazao da će se založiti za sve države zapadnog Balkana.



- Austrija se izjašnjava za teritorijalni integritet i suverenitet BiH. Pri tome, jasno se zalažemo za EU perspektivu za cijeli region na temelju individualnih napredaka pojedinih država - poručio je.



Govoreći o BiH, Kurz je istakao da postoji jasna perspektiva pristupanja za suverenu i cjelovitu državu. Istovremeno, naglasio je, podržavaju reformske napore, naročito u područjima vladavine prava, borbe protiv korupcije i reforme izbornog prava, koja su od naročitog značaja na putu u Evropsku uniju.



- Bosna i Hercegovina svakako ne smije izgubiti priključak na niz drugih država regiona - mišljenja je Kurz.



Podsjetio je da je Strategijom za zapadni Balkan ostvarena nova dinamika i te da je Austrija podržala upućivanje Evropskoj komisiji zahtjeva za pristupanje Evropskoj uniji.



- Trenutno je lopta opet kod BiH, da što je moguće brže i sadržajno potpuno odgovori na dodatna pitanja Komisije - kazao je.



Za vrijeme predsjedavanja Vijećem Evropske unije, Kurz je istakao da će biti više prilika da se pozabavi tom temom.



- EU perspektiva za zemlje zapadnog Balkana je u jasnom interesu Evropske unije i to je ponovo naglašeno i neformalnim samitom šefova država i vlada 17. maja u Sofiji - podsjetio je Kurz.



Govoreći o ilegalnim migracijama, Kurz je poručio da je potrebno izmijeniti sistem evropske migracijske politike te da najnoviji zaključci tokom posljednjeg zasjedanja Evropskog vijeća predstavljaju obrat trenda.



- Tu spadaju odlučna borba protiv ilegalne migracije i uredna zaštita vanjskih granica - kazao je.



Ilegalni migranti se poslije spašavanja, dodao je, moraju zaustaviti i zbrinuti na vanjskoj granici, a nakon toga vratiti u svoje zemlje.



Ukoliko je to nemoguće, Kurz smatra da im se treba ponuditi privremena zaštita u centrima u sigurnim trećim zemljama.



Tokom predsjedavanja Austrije, Kurz je kazao da će se truditi da ostvare jasan i izrazit napredak.



- Austrija je spremna i da podrži zemlje zapadnog Balkana u borbi protiv ilegalnih migranata i krijumčarenja - zaključio je kancelar Austrije Sebastian Kurz.



