Međunarodni rezidualni mehanizam za tribunale za ratne zločine (MICT) odbio je u cijelosti novu apelaciju Ratka Mladića.

Ratko Mladić / 24sata.info

Ovaj osuđeni ratni zločinac žalio se krajem maja na pogoršano zdravstveno stanje i tražio ponovo da ga pregledaju ljekari iz Rusije i Srbije, te da se liječi u Rusiji.



Mladić se požalio i na loše ophođenje osoblja u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu u Hagu. Posebno je kritizirao rad medicinskog osoblja, te tvrdio da ga "neadekvatno tretiraju". On je u nekoliko navrata otkrio identitet osoba koje brinu o njemu, a uposlenici su MICT-a.



Petočlano vijeće, kojim je predsjedavao Theodor Meron, ocijenilo je da su pritužbe neosnovane i u cijelosti je odbacio Mladićeve pritužbe. Zamjerili su Mladiću, ali i "drugim stranama" na nekorektnom tretmanu uposlenika MICT-a i naredili da se osoblje oslovljava u skladu s titulama koje ima, a njihov se identitet ne smije objavljivati, osim ako Sud to ne odobri.



Ratko Mladić je prvostepenom presudom osuđen na doživotni zatvor u novembru prošle godine.



U pritvorskoj jedinici u Hagu on čeka ishod žalbe na tu presudu. Nakon toga bit će prebačen u neku od država koje s MICT-om imaju ugovor da u svojim zatvorima čuvaju ratne zločince.



(Avaz)