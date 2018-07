Potpredsjednik Narodne skupštine RS-a Senad Bratić (SDA) smatra da je nepotrebna najavljena rasprava u tom zakonodavnom domu u vezi sa izvještajem Komisije za Srebrenicu, koji je sačinjen prije 14 godina.

arhiv / 24sata.info

O dešavanjima u Srebrenici u julu 1995. godine, osim u izvještaju te komisije iz 2004. godine koji je usvojila tadašnja Vlada, govore, kako je naveo za Fenu, i presude u Haškom tribunalu, masovne grobnice i identifikovane žrtve genocida.



Stoga, dodao je Bratić, otvaranje ove teme u entitetskom parlamentu ima za cilj samo prikupljanje predizbornih poena.



-Pokušaj da se to prenese i u Narodnu skupštinu RS-a je u svrhu predizbornog pozicioniranja, a ne stvarnih potreba građana - smatra on.



Istakao je da nije sporno da se sagledaju sve okolnosti kada su u pitanju žrtve svih nacionalnosti u BiH.



- Međutim, ne mogu da se otmem utisku da je sve ovo u funkciji predizborne kampanje, a mislim da je to ono što nam najmanje treba u ovom momentu - kazao je Bratić.



Posebna sjednica entitetskog parlamenta bit će održana 14. augusta, na zahtjev predsjednika Milorada Dodika.



Razmatrat će se samo jedna tačka "Informacija o Izvještaju Komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine“.



Dodik će se na sjednici obratiti poslanicima uvodnim izlaganjem u trajanju od 60 minuta.



Kolegij entitetskog parlamenta je odlučio da na ovo zasjedanje pozove i bivšeg premijera Dragana Mikerevića i člana Komisije Vlade RS-a za istraživanje događaja u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine, koji bi također trebalo da se obrate poslanicima.

(FENA)