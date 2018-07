U Bosni i Hercegovini jutros je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle ili niskih oblaka.

arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 12 stupnjeva, Sokolac 17, Ivan Sedlo 18, Bugojno, Jajce, Sarajevo i Zenica 19, Tuzla 20, Bihać, Doboj, Livno, Prijedor i Zvornik 21, Banja Luka i Sanski Most 22, Gradačac 23, Brčko, Grude i Trebinje 24, Mostar 27 stupnjeva.



Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 944 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo raste.



Danas se u BiH očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.Tokom dana i u večernjim satima umjeren porat oblačnosti u Bosni će uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu od 32 do 36 stupnjeva.



U Sarajevu će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, razvojem oblačnosti, na području grada se očekuju kiša i gmljavina. Najviša dnevna temperatura oko 28 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeoroškog zavoda BiH.

(FENA)