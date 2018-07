Reis-ul-ulema Husein Kavazović u razgovoru za Glas Amerike govorio je o odnosima koje je izgradio sa američkim zvaničnicima. Kavazović se osvrnuo i na ulogu Islamske zajednice u politici države u kojoj se većina građana, a posebno političara definiraju kao vjernici.

Arhiv / 24sata.info

- Utopija je vjerovati da samo vjera može, da tako kažemo, zaštiti nas od te pošasti korupcije i drugih oblika kriminala. Država mora postojati, moraju postojati sudovi, tužilaštva, mora postojati policija, sigurnosni aparat, on je neophodan, rekao je Kavazović.



Dodaje da ljudi iz različitih pobuda pristupaju religioznosti kao takvoj.



- Jedan broj njih duboko u sebi živi svoju vjeru i zna za te vrijednosti. Ali imate i onih, o tome na koncu i objave govore, licemjere koji su uvijek tu među vama, zajedno sa vama i u džamiji, i u crkvi i na drugim mjestima, i dodaje:



- Ljudi u politiku ulaze iz različitih pobuda, dakle nisu svi oni koji dolaze u džamiju ljudi koji imaju svijest o tome kako je hazreti živio ili nisu hazreti Omer na koncu. Biti odgovoran političar znači postupati upravo onako kako je postupao hazreti Omer, da razdvojimo ono što je privatno, što je privatni trošak i ono što je javno dobri i kako se to javno dobro troši.



Kaže i kako BIH ipak spada u red slabih država, te da njen aparat mora biti efikasniji.



- Vjerujem da i u naprednim demokratskim državama , gdje je izgrađen dobar pravni sistem , ukoliko bi on doživio kolaps vjerovatno bi se odmah desila korupcija na isti način kako ej to prisutno i u zemljama na Balkanu. Naravno, te zemlje su imale i jedan drugačiji sistem. Trebamo se vratiti u istoriju pa vidjeti kakvo nam je naslijeđe kada je u pitanju pravna država. Mi nemamo baš veliko iskustvo s pravnom državom , mi baš nemamo uređen pravni sistem , naša tužilaštva i druge agencije koje se bave time su slab. Ono što je nažalost „meka“ za korupciju u BIH jeste njen sam Ustav. Najveći problem koji postoji jeste da postoje političari koji ne žele da se on mijenja, žele da zadrže to stanje države čije su nadležnosti jako podijeljene, fragmentirane, razbijene, rekao je reis Kavazović i zaključio:



- Mogli bismo prije govoriti o BIH kao feudalnoj državi, nego kao nekoj modernoj državi koja ima uređen svoj sistem. Imajući u vidu da imate 10 kantona, dva entiteta, toliko skupština , toliko ministarstava, agencija, tako da je jako teško ispraviti u BIH ovo o čemu govorimo. Ono što zabrinjava jeste nespremnost političkih elita da se od BIH napravi funkcionalna država, društvo koje će biti zdravo. To pogoduje političkim elitama koje su na vlati, koje naravno, možemo kazati neke više neke manje, uglavnom su za to da se zadrži taj sistem. BIH bez jedne građanske države, gdje će konstitutucija ustavna, podjela vlasti, nedležnosti biti jasno definirana, teško da se može suzbiti ovo o čemu govorimo.

