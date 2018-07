Povodom najavljenih aktivnosti Stranke demokratske akcije (SDA), tj. povezivanja Zakona o demobiliziranim borcima sa Zakonom o igrama na sreću i “obećanja” koje SDA daje demobiliziranim borcima da će ih financirati dodatnim oporezivanjem kladionica, priređivači igara na sreću koji posluju na području Federacije BiH obratili su se javnosti.

OTVORENO PISMO BORCIMA I JAVNOSTI U FEDERACIJI BIH



Poštovani građani Federacije BiH, cijenjeni borci,



nažalost, moramo Vas informirati kako ste predmet nove prevare od strane SDA, stranke koja u zadnje četiri godine svoje djelovanje temelji na pustim obećanjima, dok pojedinci iz njihovih redova pune džepove prodajom radnih mjesta u javnim poduzećima.Iako obećavaju financiranje Zakona o demobiliziranim borcima dodatnim oporezivanjem kladionica, prešućuju nekoliko jako bitnih stvari te borce koriste kao sredstvo za ostvarenje svojih ciljeva.



Naime, dok borcima obećavaju milijune od kladionica, ne govore da kladionice u FBiH, po zakonu, imaju odobrenje za rad na samo dvije godine i svako dvije godine moraju tražiti produženje odobrenja.Kad bi se primanja boraca financirala od poslovanja kladionica, što bi bilo ako kladionice ne bi dobile produženje odobrenja za rad? Od čega će se financirati borci ukoliko kladionica ne bude? Zašto SDA, ako doista želi pomoći borcima, njihovo financiranje veže za kladionice dok istovremeno predlaže zakon koji te iste kladionice uništava? Borci, jeste li se borili za igre na sreću ili za državu? Želite li ovisiti o poslovanju kladionica i strepiti koliko će novca od kladionica biti uplaćeno svaki mjesec? Ili želite da Vaša primanja budu iz budžeta države za koju ste se borili?



Nadalje, odgovorno tvrdimo da SDA nema plan istinski se pobrinuti za borce financiranjem kroz oporezivanje kladionica. Njihov pravi plan je uništenje kladionica, a borci su im samo sredstvo preko kojeg to žele postići. Borcima obećavaju financiranje kroz igre na sreću, vršeći tako pritisak na zastupnike u Zastupničkom domu i izaslanike u Domu naroda da glasaju za Zakon o igrama na sreću kako se ne bi zamjerili borcima. A taj zakon kojeg gura SDA zatvara domaće kladionice. Kladionice pod takvim opterećenjem ne mogu raditi i prvog dana ukoliko taj tzv. „SDA ZAKON O IGRAMA NA SREĆU“ stupi na snagu stavit će svim kladionicama ključ u bravu. Od čega će se onda financirati borci?



Pri tome želimo naglasiti da kladionice ne bježe od financiranja boraca. Rado ćemo prihvatiti zakon koji rješava i pitanje financiranja boraca. Ali to nije ovaj SDA-ov zakon. Zakon o igrama na sreću mora biti izrađen od strane stručnih ljudi i nakon detaljne ekonomske analize te mora biti usklađen s propisima Europske unije. Ovako kako to radi SDA, to je put u propast domaćih kladionica i više od 5.000 radnih mjesta, a žrtve će biti i borci, koji će ostati bez primanja. Jedino će se isplatiti pojedincima iz SDA, koji ovo rade za interese stranih lobija.



Ne morate vjerovati nama, ali vjerujte svojim očima i svemu što ste od SDA vidjeli do sada.



30.07.2018. godine



PREMIER WORLD SPORT d.o.o. ČITLUK

PREMIER SPORT d.o.o. ČITLUK

BET LIVE d.o.o. VITEZ

PETICA PLUS d.o.o. VITEZ

SPORTPLUS d.o.o. NOVI TRAVNIK

SPORT PLUS WIN d.o.o. NOVI TRAVNIK

FORMULA d.o.o. POSUŠJE



