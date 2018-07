U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Arhiv / 24sata.info

Poslijepodne ili u večernjim satima u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni.



U ponedjeljak, 30. jula, očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Mala vjerovatnost za slab poslijepodnevni lokalni pljusak postoji u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverozapadnu, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevne od 28 do 35 stepeni.



Sunčano će biti i u utorak, 31. jula, a poslijepodne i u večernjim satima umejren porat naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 28 do 34, na jugu od 32 do 36 stepeni.



U srijedu, 1. augusta, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro. U ostatku Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 28 do 35 stepeni.



Pretežno vedro bit će u četvrtak, 2. augusta, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U ostatku Bosne umjereno, ponedje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 29 do 36 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorloškog zavoda (FHMZ) BiH.

(fena)