Tešanjci njih 45 odlučili su danas donirati svoju kosu kako bi se od prirodne netretirane kose izradile perike za djecu oboljelu od karcinoma koja su usljed invazivnih terapija izgubili svoju kosu.

Arhiv / 24sata.info

Šišanje i doniranje kose odvija se u okviru projekta "Moja kosa tvoja kosa" kojeg provodi Udruženje "Srce za djecu oboljelu od raka", a svi koji su željeli mogli su danas u Tešnju donirati svoju kosu uz uvjet da je čista, netretirana i nefarbana te da je minimalno 30 centimetara duga.



Kako je za Fenu ispričao predsjednik ovog udruženja Fikret Kubat 80 posto onih koji su donirali kosu bile su djevojčice što pokazuje da djeca od malih nogu uče i razumiju potrebu darivanja onima koji su u potrebi.



- Svi znamo koliko djevojčicama znači kosa i njima se na ovaj način vraća osmijeh zbog čega zahvaljujemo svima koji odluče darivati svoju kosu - kazao je Kubat.



Do sada je 350 osoba odlučilo darivati kosu, a izrađene su 23 perike u radionici Udruženja i uručene su djeci u Banjoj Luci, Tuzli, Bihaću i drugim gradovima te su iz Udruženja pozvali roditelje čija djeca imaju trajni ili privremeni gubitak kosa da im se jave.



Djeca u potpunosti besplatno dobijaju periku za koju je potrebno šest do sedam doniranih kosa, a da bi se izradila potrebno je 15 dana aktivnog rada te Kubat dodaje da ovakva perika od prirodne kose izrađena posebnom tehnikom može koštati i do 1.000 eura.



- Uz pomoć građana ove perike izrađujemo u našoj radionici potpuno besplatno za naše male pacijente, a oni koji danas nisu uspjeli donirati kosu to mogu učiniti kod svog frizera na vrlo jednostavan način - dodao je, ističući da doniranje traje nekoliko minuta.



Naredna akcija doniranja kose bit će organizirana u septembru u Banjoj Luci, potom u Mostaru i ponovno u Sarajevu.



(FENA)