U redu iza teleskopa već od 21 sat sinoć je u Sarajevu u Parku Hasathana na Marijin dvoru, gdje je Astronomsko društvo 'Orion' organiziralo posmatranje najdužeg pomračenja Mjeseca u ovom stoljeću, bilo po stotinjak ljudi svih starosnih dobi.

Foto: FENA

- Uprkos prethodno neizvjesnim vremenskim prilikama za posmatranje pomračenja do samog čina ljubitelji astronomije su strpljivo pratili naše izvještavanje kada smo tek u 21 sat objavili da ćemo ipak uspjeti posmatrati ovako prelijepu pojavu. Zainteresovani su se počeli okupljati već oko 21.10 sati i sa nestrpljenjem smo čekali da se Mjesec pojavi kada je i počelo posmatranje. Atmosfera je bila odlična i u svakom momentu u redu iza teleskopa je bilo stotinjak ljudi svih starosnih dobi - rekla je u izjavi za Fenu potpredsjednica Astronomskog društva 'Orion' Adela Subašić-Kopić.



Kaže da su se podjedanko radovali nebeskom spektaklu i djeca i odrasli.



-Nakon sat vremena građani su poželjeli da pogledaju i Saturn i Mjesec pa smo im i to u međuvremenu omogućili. Posmatranje je trajalo sve do iza ponoći. Dok su čekali red na teleskopu slušali su predavanja o samom pomračenju, o sazviježđima te kako pronaći zvijezdu Sjevernjaču - kaže sagovornica.



Naglašava kako posebno raduje to što je sinoć bilo mnogo turista koji su došli da zajedno sa Sarajlijama posmatraju pomračenje Mjeseca.



Sinoćnje posmatranje najdužeg pomračenja Mjeseca u 21. stoljeću organiziralo je sarajevsko Astronomsko društvo Orion uz podršku Općine Stari Grad, a Skate Park Hastahane je odabran kao najbolja lokacija u glavnom gradu BiH za posmatranje 'krvavog Mjeseca'.





(FENA)