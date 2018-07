U Bosni i Hercegovini danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni su registrovani lokalni pljuskovi i grmljavina.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 11, Banja Luka, Ivan-sedlo, Sokolac 19, Bugojno, Sarajevo 21, Prijedor 22, Trebinje 24, Livno, Sanski Most, Srebrenica 25, Doboj, Gradačac 26, Tuzla 27, Bijeljina, Grude, Mostar 28, Brčko 29, Bihać 30 stepeni Celzijevih.



Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra se u Bosni očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno vedro. Prije podne slab lokalni pljusak je moguć u Krajini.



Poslije podne u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena bura.



Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni Celzijevih.



U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne je moguć pljusak kiše. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 28 stepeni Celzijevih.

(FENA)