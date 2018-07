U nedjelju će u Bosni preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno vedro. Poslije podne u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.

Ilustracija / 24sata.info

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 35 °C.



U ponedjeljak će preovladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Mala vjerovatnost za slab poslijepodnevni lokalni pljusak postoji na istoku i sjeveroistoku Bosne. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 28 do 35 °C.



U utorak će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući u Bosni. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 27 do 32, na jugu od 32 do 36 °C.



U srijedu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne bit će pretežno vedro. U ostatku Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 36 °C.



(N1)