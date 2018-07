Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović osuđuje izjave Milorada Dodika kako je "neko spreman da ovdje kaže da treba ukinuti Republiku Srpsku" te da će se on "boriti protiv svakoga ko hoće da ukine Republiku Srpsku, pa i ovoga Davora, koji to radi, zloupotrebljavajući ove proteste".

Branislav Borenović / 24sata.info

"Osuđujem brutalne Dodikove napade na roditelje koji tražeći mjesecima istinu o ubistvu svog sina budu optuženi da ruše RS.Zar je moguće biti toliko nehuman, bezosjećajan, beskrupulozan i nerazuman? Ljudski život nije i ne smije biti samo puka figura", izjavio je Borenović.



"Osuđujem napade Milorada Dodika iznesene na račun Davora Dragičevića, oca koji mjesecima traži istinu o ubistvu svoga sina. Izreći da je borba za istinu i pravdu nekakvo rušenje RS, i to sa najviše pozicije koju ona ima – pozicije predsjednika – je najveća uvreda same Republike, njenih institucija i temeljnih vrijednosti pa i samih ljudi koji u njoj žive", naveo je on.



