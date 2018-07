U Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću prekjučer je od meningitisa umro migrant iz Pakistana Hasan Muhamed.

- Primljen je u bolnicu 18. jula zbog jakih upala i infekcija, a umro je prekjučer u 9.30 sati u bolnici. Uzrok smrti su meningitis i upala pluća - saopćeno je iz MUP-a USK.



Trajne posljedice



Kako saznajemo, 19-godišnji Pakistanac boravio je u privatnom smještaju u Bihaću, gdje se razbolio, nakon čega je prevezen u bolnicu.



Sada su se mnogi u Krajini zapitali prijeti li BiH, osim migrantske krize, i epidemija meningitisa. Nadležne službe ne mogu sa sigurnošću potvrditi odakle je umrli mladić došao, kako se zarazio meningitisom i gdje je boravio prije Bihaća.



Meningitis je rijetka ali opasna bolest, a uzroci mogu biti infektivne ili neinfektivne prirode.



- Bakterijski meningitis vrlo je ozbiljna bolest koja može biti smrtonosna. Bolest se najčešće prenosi kašljanjem, kihanjem, ljubljenjem ili dijeljenjem pribora za jelo. Virusni meningitisi češće se pojavljuju od bakterijskih, lakši su i rijetko uzrokuju komplikacije. Ovisno o uzročniku, može se prenijeti kapljičnim putem, kao i bakterijski, ali i zagađenom hranom, vodom, preko prljavih ruku ili ubodom insekata - pojašnjavaju ljekari.



Alarm za državu



Primarijus dr. Dragan Stevanović, šef Internističkog odjela Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu, kazao je za „Avaz“ da bi ovaj slučaj trebao biti alarm za državu.



- Bolest je opasna i lako prenosiva. Bilo je kod nas meningitisa i prije migranata, ali osnovni je problem na koji način mi prihvatamo te ljude i zdravstveno nadziremo. Prije nekoliko mjeseci ljekari su upozoravali da država treba regulirati njihov boravak kako bi se spriječilo eventualno širenje infektivnih bolesti - pojasnio je Stevanović.



Dodao je da se, umjesto toga, vlast samo prepucava gdje će smjestiti migrante.



- Ovo je stvar zaštite zdravlja ne samo migranata nego i bh. građana. Njihovo je pravo da dobiju pristojan smještaj i adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Nažalost, mi to ne radimo. Meningitis koji se prenosi čak i putem vode dvostruka je opasnost, prvo za same migrante, pa onda i za građane BiH - naglasio je Stevanović.



Obećan dolazak „Ljekara bez granica“



Ranije su predstavnici vlasti Unsko-sanskog kantona upozoravali da njihove službe ne mogu osigurati adekvatnu zdravstvenu zaštitu svim migrantima.



Do sada su registrirane i 84 osobe zaražene svrabom i šugom, a vlastima u USK obećana je pomoć i dolazak „Ljekara bez granica“.



Bišćani skupljaju novac za transport tijela



Kako saznajemo, Udruženje "Solidarnost" iz Bihaća organiziralo je prikupljanje novca za transport umrlog migranta u Pakistana, za šta je potrebno oko 3.500 eura.



Sličnu akciju "Solidarnost" je organizirala i nedavno, kada se migrant iz Afganistana utopio u rijeci Korani u Cazinu.



