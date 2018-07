Meteorološka stranica Severe Weather Europe objavila je da su jučer zabilježene temperature između 35 i 38 stepeni u dijelovima srednje i zapadne Evrope.

Ilustracija / 24sata.info

U prognozi dodaju i kako danas stiže osvježenje koje će biti samo privremeno.



Naime, očekuju se grmljavinska nevremena u Francuskoj, a porast temperatura očekuje se već u nedjelju.



Posebno je to interesantno za čitatelje u Bosni i Hercegovini.



Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda su javili da će temperature od nedjelje rasti, mada će i dalje biti pretežno oblačno sa kišom.



Tako od ponedjeljka možemo očekivati dnevne temperature do 34 stepena.



U nastavku sedmice nas prema prognozama očekuje konstantan porast temperature koje će iznositi i do 35 stepeni.



(Avaz)