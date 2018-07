Povodom Dodikove šokantne izjave da se Davoru Dragičeviću nije ugasila krsna slava i da ima još jednog sina, otac mučki ubijenog mladića obratio se članovima grupe PRAVDA ZA DAVIDA riječima prezira i žala što imamo takvog predsjednika.

Obraćam vam se povodom danas objavljenog intervjua i izjave predsjednika Milorada Dodika za agenciju "Telegraf". Iskreno , kao čovjek i građanin, jako sam iznenađen takvim ponašanjem jednog zvaničnika naše zemlje, da u izjavi za jednu ozbiljnu novinsku agenciju on iznosi prvo neistine koje se dokumentovano mogu pobiti, a potom da se spušta na nivo da „trača" bračne i porodične odnose jednog običnog građanina ove zemlje. I da pri tome govori stvari o kojima očito nije dobro informisan od svojih saradnika.



Kao prvo ,Predsjedniče, konferencija za štampu o kojoj govorite u svojoj izjavi, nije bila nepotrebna, nego skandalozna i prepuna lažnih tvrdnji, uvreda iznesenih na račun mog mrtvog djeteta i „dokaza" koje su do danas oboreni u 100% procentu. Vi i dalje tvrdite da su to jedini relevantni dokazi, pa Vas pitam šta je po Vama relevantno u tome: putanja kretanja mog sina na osnovu video zapisa za koje su Vaši stručnjaci iz Slovenije rekli da nisu relevantni za identifikaciju mog djeteta, Vaš „toksikološki nalaz" koji je urađen metodama nepoznatim u forenzici, jer je Vaš patolog 7 dana prije konferencije izjavio da Republika Srpska nema aparate za dijagnostikovanje droga u krvi nastradalih, boravak mog sina u kući Rađena u kojoj nisu nađeni nikakvi dokazi njegovog boravka u istoj, novac koji se sam usitnio u Crkvenoj, USB koji više nigdje nije spomenut osim na toj konferenciji, ključevi od Rađenove kuće, dok ključeva od Davidove kuće (na kojima je i bio US) nema ni na slici ni u priči.



Toliko o važnosti u smislu istrage, te Vaše press konferencije. Ona je važna samo jer nam je svima pokazala da radi na maskiranju pravog načina smrti mog djeteta i što je upravo ta konferencija napravila Trg koji Vam je sada trn u oku. Iako još uvijek ne možete da prevalite preko usta da se radi o ubistvu, moram Vas demantoviti, ali svjedoci tog ubistva postoje. I to nisu oni Vaši svjedoci koji „čuju", ovi svjedoci su oni koji i „vide".



Moram da Vas demantujem i u Vašoj tvrdnji , NIKADA NISTE PONUDILI DA ZATRAŽITE DOLAZAK AUSTRIJSKE POLICIJE. Tada ste obećali samo smjenu istražnog tima u koji sam iskazao opravdano nepovjerenje, ali je do te smjene došlo tek nakon više od 20 dana,a ne odmah kako ste Vi to izjavili. Istražni tim Darka Ilića smjenili ste 17.4., prilikom našeg sastanka sa Vama u Palati predsjednika. Vaša priča o zahtjevu za intervencijom Austrijske policije, jednaka je laži da je FBI bio uključen u istragu, što je svima sada već jasno da se nikada nije ni desilo, a što mi je potvrđeno u Američkoj ambasadi.



Vaš je problem što Vi u građanima koji se boje za svoju djecu i što daju podršku meni i majci Suzani u našim zahtjevima za istinom o smrti našeg djeteta, vidite elelmente obojene revolucije. U tim knjigama , po kojima kažete da se te revolucije upravo tako definišu i započinju, očito niste nikada pročitali da narod ima pravo Ustavom zagarantovano, da apeluje na ovakav način na nepravilnosti u radu institucija i to upravo sa ciljem očuvanja Ustavnog i pravnog poretka svoje zemlje, a ne rušenje kako Vi to želite da prikažete.



Ja sam , gospodine Predsjedniče, taj koji je ostao invalid braneći i gradeći ovu zemlju, u kojoj će moja djeci moći bezbjedno i mirno da žive. Gdje ste bili Vi tada? Ko je stvarao ovu zemlju, ja ili Vi? Smjena i sankcionisanje službenika koji ne rade svoj posao po slovu zakona, nije rušenje države. Državu ne čine ti ljudi, nego mi građani. Sa Davorom Dragičevićem niko ne manipuliše, pa ni Vi nećete, sa svojom izjavom da razumijete moju bol!? Koliko ste Vi razumjeli moju bol, pokazali ste svojom izjavom da ja imam još djece. Šta to znači, jedno je ubijeno, imam ih još, pa zašto dižem toliku frku?



Davor Dragičević vodi svoju bitku za svoje dijete, a politizaciju smrti mog djeteta radite upravo Vi , od samog početka, a najočitiji dokaz toga je bilo Vaše formiranje Anketnog odbora. Kako ste sami rekli, jedini Vaš cilj u osnivanju tog odbora, nije bilo razriješenje muke u kojoj se ja i majka Suzana nalazimo već 4 mjeseca, nego da dokažete kako je „opozicija nesposobna". Iskoristili ste moje ubijeno dijete za prepucavanja sa opozicijom i Vi se usuđujete govoriti o politizaciji slučaja.



Predsjedniče, ja sam moju slavu Đurđevdan slavio uvijek i kao čovjek, kako dolikuje, sa svojom porodicom, svojim djetetom, a ne kao Vi da od toga pravim opštenarodno veselje. Sramno je za jednog Predsjednika da uopšte nešto ovako izjavi. Moja svjeća je ugašena sa mojim sinom, jedinim koje je odraslo uz mene i koji je bio jedna duša samnom.Istrgli ste mi dušu , a ne samo ugasili slavsku svijeću.



Ono o čemu ja govorim, Vi nikada nećete shvatiti, jer prije svega ne želite, a s druge strane kako Vas informišu Vaši „savjetnici", dobro je da znate i koji je datum i koja godina, jer očito da su Vama najveći neprijatelji ti koji stoje oko Vas, a ne ja ili opozicija ili narod na ulici. Moj bol ,je moj bol, i ne očekujem od ljudi koji su dušu prodali đavolu, da razumiju tu bol.



Kažete da ne možete uticati na Tužilaštvo, a onda u istoj izjavi kažete kako ćete ako treba Vi tražiti da se dovede nezavisni tužilac iz Austrije. Nastavljate tradiciju pobijanja samih sebe u sopstvenim izjavama, kao što su i ostali činili u gotovo svim izjavama datim o smrti moga sina.



Veliki skup 7.7. je bio bolan, znam, kao i onaj 21.4., kada ste nas molili da ga ne održimo. Niste željeli svojim očima gledati onu masu svijeta koja nepodržava ovakav rad institucija. Vi umjesto da tada shvatite nezadovoljstvo naroda i postupite kao što bi svaki političar koji brine o svom narodu i svojoj zemlji, da krenete sa sankcionisanjem odgovorinih, vi prebrojavate ljude, tražite mrlje u životima ljudi koji su došli na skup, kako i ste ga okarakterisali kao skup kriminalaca , opozicije i ubačenih ljudi iz Federacije. Predsjedniče, pa da je doslo i 50 autobusa ( a znamo da nije), to je tako minoran broj ljudi koji su došli sa strane. Znam da boli, ali na ulici je 7.7. bilo 80% Banjalucana. Svakoga ko je ikada pružio otpor ili organizovao proteste, Vi ste tom prilikom okarakterisali kao kriminalce.



Predsjedniče, pa i Vi ste nekada organizovali proteste, da li to onda isto važi i za Vas? Ako Vi plaćate svoje glasače da izađu na izbore, ljude na ulici niko ne plaća. To će Vam potvrditi stotine ljudi koji su svakodnevno na trgu. Za takvu izjavu trebate imati i dokaz, a Vi ovako svoj narod vrijeđate da su plaćenici. Čiji? Moji?



Da, račun za pomoć u pravnim i forenzičkim poslovima meni i grupi postoji i Vi ga redovno kontrolišete. Znate Vi jako dobro koliko se nalazi na tom računu i da fening ne nedostaje sa njega, a da nije dokumentovan priznanicama za uplatu koje pravdaju svrhu, a to svakako nije plaćanje ljudi na Trgu. Ove ljude na Trgu ni ja ni Vi , Predsjedniče, ne možemo da platimo. To su ljudi, roditelji i samo im je to vodilja u njihovoj podršci meni i majci Suzani.



Rekao sam da neću otići s Trga kada ste promijenili istražni tim, to je jedino tačno u Vašoj izjavi, a Vi vrlo dobro znate i zašto. Ja sam na Trg stao da se pronađe KO JE UBIO MOJE DIJETE i dok se to ne otkrije i dok se ubice na kazne, ja sa Trga neću otići. Rekao sam da neću prihvatiti da mi tuđe dijete podvalite kao „ubicu", a to nije ono što ste Vi rekli, da ja neću stati čak i ako se pronađe ubica. Ja i Vi jako dobro znamo ko su ubice moga sina i žrtvene jarce ja neću nikada prihvatiti.



Ne znam da li su Vas Vaši bajni savjetnici koji Vam prenose polovične vijesti ili dezinformacije rekli da postoje live snimci na grupi, svakog mog govora na trgu, svega što sam ikada izjavio. Uzmite Predsjedniče i preslušajte, jer ja nikada nisam izjavio da će te Vi plakati nad kostima svoje djece. Ja sam roditelj i ovo što sada radim , radim da upravo više ni jedan roditelj ne plače nad kostima svog djeteta kao ja, pa čak ni Vi Predsjedniče.



Ja sam čovjek, ja nisam monstrum kao oni koji su meni istrgli dušu. Nemojte da iznosite dezinformacije, da ne kažem laži, kojih ne znam da li ste svjesni ili ne, jer očito je do sada da su Vaši savjetnici više uradili na Vašem diskreditovanju , od bilo koga drugog. Isto je urađeno i sa sinom gospođe Premijerke, čiji sin nikada nije ni jednom riječju spomenut u objavama na grupi Pravda za Davida. Sami izmišljate naše izjave i ubacujete nam u usta riječi koje nikada nisu izgovorene. Sreća, sve se to može dokumentovati i dokazati da su ništa drugo nego obične manipulacije sa javnošću.



U Vaš život ne želim da ulazim, šta su Vaša djeca, koliko djece i unučadi imate, kao ni na koji način ste Vi i Vaša djeca stekli firme koje spominjete, o kreditima koji su se podizali da bi se „dijete imalo čime baviti", postoje institucije za koje se borimo da rade po slovu Zakona, koje će se možda nekada i pozabaviti sa tim.Moj posao to nije. Ali ne mogu da shvatim da Vi kao Predsjednik u intervju prepričavate privatni život jednog građanina.



Vi niste ni bračni ni porodični savjetnik, a mislim da niste ni adekvatna osoba za to, jer porodica se ne stvara novcem, nego ljubavlju. Moje dijete, iako je bilo dijete rastavljenih roditelja, imalo je svu ljubav svijeta, imalo je oca prijatelja i majku koja je brinula da mu ništa u životu ne fali, imao je sestru i brata koje je volio više od sebe, a oni su ga obasipali ljubavlju koja se ničim ne može kupiti. Nema kredita koji se može podići da bi se ta ljubav kupila.



I na kraju, od čega Vi branite Republiku Srpsku? Od koga? Od naroda? Od ratnih vojnih invalida? Od djece sa Trga? Predsjedniče, ja sam branio Republiku Srpsku, branio i odbranio. A šta ste radili Vi?



