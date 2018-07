Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović je drugoga dana Konferencije o unapređenju vjerskih sloboda u svijetu koju organizuje američki State Department u Washingtonu bio uvodničar na sesiji „Odgovornost i prevencija: genocid i masovni zločini“.

Foto: 24sata.info

Reisu-l-ulema Kavazović je govorio o tome kako je Bosna i Hercegovina iz faze negiranja i relativiziranja genocida i masovnih zločina prešla u fazu njihovog veličanja, te da je takvo iživljavanje na preživjelim žrtvama nezapamćeno u bilo kojem sličnom konfliktu, prenosi MINA.



Na marginama konferencije reis Kavazović se susreo sa brojnim vjerskim i političkim zvaničnicima među kojima je i američki rabin Arthur Schneier, kojega je Reisu-l-ulema je upoznao sa novim muftijom Islamske zajednice u Sjevernoj Americi Sabahudinom ef. Ćemanom.



Sagovornici su se složili da je neophodno da bosanski muslimani- Bošnjaci i Jevreji u SAD-u podignu svoju saradnju na jedan novi nivo te je rabin Schneier u tom smislu novom muftiji i IZ u BiH ponudio svoju pomoć.



Rabin Schneier je dokazani prijatelj BiH i posebno ga je zanimala trenutna situacija u našoj domovini.



Reisu-l-ulema je rabina Schneiera upoznao sa najnovijim pokušajima relativizacije zločina genocida u Srebrenici kazavši kako se moramo nastaviti boriti zajedno kako bi se istina o žrtvama holokausta, genocida i drugih masovnih zločina sačuvala i kako bi služila kao opomena posebno u vrijeme ponovnog uspona populizma u Evropi.



Drugog dana Konferencije u State Departmentu je upriličen prijem za visoke zvanice i diplomatski kor kojem je prisustvovao reisu-l-ulema sa delegacijom.



Na prijemu je reisu-l-ulema imao priliku razgovarati sa brojnim zvaničnicima i diplomatima među kojima su John Joseph Sullivan, zamjenik ministra vanjskih poslova SAD-a, Manju Sadarangani iz State Department-ovog Global Engagement Centra, Behgjet Pacolli, prvi zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Kosova, Zusuf bin Alawi bin Abdullah, ministar vanjskih poslova Sultanata Oman i drugi zvaničnici.



Također je drugoga dana rada konferencije i direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta IZ u BiH Razim Čolić bio uvodničar na sesiji o vjerskim slobodama i borbi protiv nasilnog ekstremizma.



On je prezentirao projekte prevencije nasilnog ekstremizma koje je razvila i implementirala Islamska zajednica u BiH kao i one na kojima još radi.



Ukazao je i na pokušaje da se ti napori kompromituju kroz zloupotrebu borbe protiv nasilnih ekstremista kako bi se stigmatizirale čitave etničke i vjerske skupine naročito one manjinske.



Delegacija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovioni, predvođena reisu-l-ulemom Huseinom ef. Kavazovićem, u radu konferencije učestvuje na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Mikea Pompea.



(24sata.info)