Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNK) na sjednici u petak u Mostaru usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. - 2021. godina i Zaključak s ciljem osiguranja preduvjeta za provedbu aktivnosti na izradi Nacrta proračuna HNK-a za 2019. godinu.

Foto: FENA

Smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija sveza prioriteta vladinih politika i Proračuna za sljedeću godinu, što je iznimno bitno u situaciji kada raspoloživi proračunski prihodi redovito zaostaju za potrebama i zahtjevima proračunskih korisnika, navodi u priopćenju Vlada HNK-a.



Smjernice sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade HNK-a, temeljne pokazatelje ekonomske politike i preduvjete društvenog i gospodarskog razvoja u BiH, temeljne makroekonomske pokazatelje u HNK-u, pokazatelje fiskalne politike, procjenu prihoda HNŽ-a za razdoblje 2019. - 2021., te pregled obveza temeljem unutarnjeg i vanjskog duga i izdanih jamstava u HNK-u.



Prioritetni ciljevi Vlade su podizanje razine sigurnosti građana - preventivno djelovanje u suzbijanju sigurnosnih izazova, održiva fiskalna politika i unaprjeđenje upravljanja Proračunom, poboljšanje kvalitete života građana - djelotvoran sustav zdravstva, učinkovita socijalna skrb i braniteljsko-invalidska skrb, podizanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrede i turizma, održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima i posvećenost procesu europskih integriranja i regionalne suradnje uz bolje korištenje pretpristupnih fondova EU.



Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Akcijskog plana 2018. – 2020. za provedbu Strategije razvoja HNK-a za razdoblje 2017. - 2020. godina - ključni strateško-planski dokument HNK-a koji treba poticati i usmjeravati budući rast i razvoj Županije.



Strategija razvoja obuhvaća ekonomski i društveni razvoj korištenjem i apsorpcijama raspoloživih prirodnih resursa, vodeći pri tomu računa o aspektu zaštite i unaprjeđenja okoliša i prostora.



Pripravljena je kako bi služila kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja i sveukupnog života u HNK-u. Kao takva, Strategija razvoja je usklađena s relevantnim strategijama i politikama na drugim razinama vlasti u BiH.



Strategijom su definirani strateški ciljevi i prioritetne mjere i to podizanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrede i turizma, poboljšanje kvalitete života građana sukladno EU standardima i održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim resursima i infrastrukturom.



Usvojena je i Odluka o usvajanju Izvješća Tima za monitoring županijske Vlade – Monitoring uspostave procesa planiranja i upravljanja razvojem HNK-a za 2017. godinu u kojem se predlažu i smjernice rada u sljedećem razdoblju.



Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava prikupljenih temeljem vodnih naknada za 2018. godinu u ukupnom iznosu 5.977.422,54 maraka. Jedinice lokalne samouprave i Grad Mostar su na poziv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a iskazale svoje potrebe, a Ministarstvo je, sukladno kriterijima i raspoloživim sredstvima, Vladi predložilo Program utroška sredstava u 2018. godini.



Također, Vlada je usvojila i Odluku o proglašenju poljoprivrednih sajmova, manifestacija i izložbi od značaja za Županiju u 2018. godini.



Za potporu tim manifestacijama, Vlada je osigurala iznos od 90.000,00 maraka, a za potporu održavanju Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2018., koji je također proglašen sajmom od značaja, osigurano je 60.000,00 maraka.



Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u HNK-u za razdoblje od 2018. do 2024. godine.



Ustanovljena je politika razvoja s vizijom, ciljevima, temeljnim načelima, opredjeljenjima i područjima razvoja.



Temeljem politike razvoja određeni su Strateški pravci razvoja i razrađeni su u akcijskim planovima koji se odnose na sva područja koja čine sustav zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Županiji.



Zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća obuhvaća programiranje, planiranje, organiziranje snaga zaštite i spašavanja, obučavanje i osposobljavanje za zaštitu i spašavanje, provedbu mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, nadzor nad funkcioniranjem i djelotvornošću zaštite i spašavanja te informacijsko-komunikacijsku potporu upravljanju i predvođenju akcija zaštite i spašavanja i financiranje zaštite i spašavanja.



Sve to s ciljem sprječavanja ili ublažavanja rizika (opasnosti) od prirodnih i drugih nesreća, smanjenja ranjivosti i izloženosti ljudi i materijalnih dobara prirodnim nepogodama i drugim nesrećama i razvijanja svih kapaciteta pripravnosti u odgovoru na prirodnu i drugu nesreću.



Nastavljajući pozitivnu praksu prijama kojom se značajnom broju mladih omogućava osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovali, a čime se postiže njihova veća konkurentnost na tržištu rada, Vlada je usvojila Odluku o raspisivanju natječaja za prijam 40 osoba - vježbenika u županijska tijela uprave.



Vlada je primila k znanju Informaciju o tijeku pregovora sa sindikatima policije, potvrđujući svoju opredijeljenost da u nastavku dijaloga dođe do rješenja prihvatljivih svim sudionicima razgovora.



Donesena je i Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Narodne knjižnice HNK-a, navodi se u priopćenju Vlade HNK-a.



(FENA)