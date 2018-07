Јavnost u Republici Srpskoj i Srbiji sa velikom pažnjom prati slučaj "Davida Dragičevića". Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za Telegraf.rs kaže da je taj tragičan slučaj skrenuo u politizaciju i da se manipuliše smrću jednog dječka. Boriću se protiv svakoga ko hoće da ukine Republiku Srpsku, pa i Davidovog oca Davora, koji to radi, zloupotrebljavajući proteste, poručio je Dodik.

Dodik kaže da je saučešće Davidovoj porodici davno izraženo i da se sastao sa ocem i majkom stradalog mladića u njihovoj kući.



- Ponudio sam im sve što je bilo potrebno. Već tada se dogodila jedna nepotrebna konferencija za štampu pripadnika policije, koji su pod pritiskom javnosti htjeli da kažu nešto da rade. Mada se zna, vezano za takve slučajeve stradanja, ne znamo još uvijek da li je u pitanju ubistvo, da ne možete da imate promptne odgovore. Nije bilo svjedoka, ne zna se ništa, da li jeste ili nije... Ostala je još uvijek dilema - rekao je za Dodik.



Predsjednik Republike Srpske smatra da je stradanje momka od 21. godinu uvijek težak udarac i za lokalnu sredinu, ne samo za porodicu.



- Našao sam u sebi razloge da odem kod njih kući. Svaku vrstu njihovog nezadovoljstva sam spreman da razumijem i podržim bilo šta. Da li su ti momci u pravu, policija koja je izašla na konferenciju za štampu i ono što je rekla i sada je ključni dokazni materijal, za sve ono što se desilo. Јoš uvijek postoji ta dilema, da li jeste ili nije. Postoji nejasnoća šta se desilo na obali te male rijeke, koja je tada bila nabujala. Da li ga je neko jurio, pa je on upao ili ga je neko stigao, pa gurnuo ili se on sam okliznuo, pa upao, to još niko ne zna. To je stvar tužilaštva, to nije moja stvar - kazao je Dodik.



Ali ističe da je bila njegova stvar i kao čovjeka i kao predsjednika, da saučestvuje tih dana u njihovom bolu.



- Otišao sam njihovoj kući i ponudio, ako mislite da ovo što je ovdje urađeno nije fer, mi smo spremni da promijenimo zbog vas ljude koji se bave tim slučajem. Pošto majka živi u Austriji i pokojnik, koliko sam čuo, ima i austrijska dokumenta, ako treba da zatražimo da ovde dođu austrijski policajci. Spreman sam da dam nalog, bez obzira, što nije uobičajno. Ali, spreman sam i na to - izjavio je predsjednik Srpske.



Dodik napominje da je to rekao u njihovoj kući i bio spreman i htio da to uradi. Kaže da je međutim njihov zahtjev bio da se postavi nova struktura u policiji.



- Oni su bili u ovoj sali kod mene i to smo dogovorili. Tražio sam od ministra, koji je to odmah učinio i postavili su ljude. Ali je ostao problem tog tužilaštva - ističe Dodik.



Predsjednik Srpske kaže da su se onda u tom bolu, koji je emotivan i snažan, ne samo za porodicu, već za cijelu sredinu, nakačile razne strukture sa različitim namjerama.



- To je tipična priča, koju smo mogli da pročitamo u studijama o obojenim ili ne znam kakvim revolucijama, u kojima se na događaj, koji izgleda potpuno nepolitičan, ali nabijen emocijama, nakači priča o tome i onda se napadnu po poravilu najniži predstavnici vlasti - policijski službenici, da bi danas došli do Milorada Dodika. To je takva geneza, to je tako napisano. Da li se to ovdje radi, mi vidimo da je isto, da li je to tako, ja ne mogu da kažem. Otac neće da prizna, jer je izmanipulisan i on smatra da je u tom pogledu nešto u pravu. Danas je ušao u to da ocjenjuju da li treba da postoji Republika Srpska ili ne. Tu negde mogu da nađem razumijevanja za očinsku bol za stradalog sina, ali ne mogu da prihvatam da se ta smrt koristi u političkim obračunima. Čak se dovodi u pitanje sama Republika Srpska. Pošto je to pitanje, moram kao političar i onaj ko je po Ustavu zadužen da zaštiti Republiku Srpsku i da o tome imam stav - izričit je Dodik.



On misli da je u pitanju snažna politizacija i da je opozicija to prihvatila kao svoju ozbiljnu pretpostavku za izbore.



- Mislim da bez obzira na sve taj slučaj treba da bude ostavljen tužilaštvu i sudovima. Podstičem tužilaštvo i sud da to čine i želio bih da se to se to što prije razriješi ukoliko je to moguće. Ili nije moguće. Јa nisam tužilac. Ali se takođe zalažem da se svaka vrsta politizacije toga izbriše i nestane. Znate vi koliko je ovde poginulo jedinica. Taj otac dođe na Skupštinu i kaže "ugasili ste mi slavsku svijeću", a ima još jednog sina. Ima sina iz prvog braka. A kaže "ugasili ste mi slavsku svijeću". Niko ne može da potvdi da je uopšte ikad slavio slavu. Išlo se na manipulaciju emocijama, u kojima se pokušava da se napravi to. Kada on čuje ovo, on će smatrati da sam ja saučesnik, zato što kažem "alo, čovječe, kako možeš doći pred parlament i čitavoj javnosti reći ugasili ste mi slavsku svijeću, a imaš sina". Imaš sina, imaš ćerku - bio je direktan Dodik.



Prema njegovim riječima, bol zbog stradanja Davida je teška i niko je ne spori, ali je protiv manipulisanja njome.



- Zalažem se za otkrivanje istine. Јa to hoću i nezadovoljan sam tužilaštvom što je to tako radilo. Moralo je brže i moralo je efikasnije da radi i mora preuzeti na sebe odgovornosti. To nije moja odgovornost i nije odgovornost Vlade i parlamenta, nego isključivo tužilaštva - ukazao je predsjednik Srpske.



Dodao je da to što je tužilaštvo sporo, a ono je bez ikakvog uticaja vlasti u Republici Srpskoj.



"Ovdje to bira jedan tužilački centar u Sarajevu. Niti ih imenuje Vlada, niti ih ja predlažem, a ne smijem da kažem da nije dobar, jer bih se onda miješao u pravosuđe. Potpuno su odvojeni od nas. Izvolite uradite sve što treba. Ako je potrebna neka nova logistika, mi ćemo to obezbijediti, ali je ovo otišlo previše u politizaciju.



Govoreći o protestima zbog Davidovog stradanja, Dodik kaže da ih vlasti u Srpskoj pomno prate.



- Prvo se tu okupljao značajan broj ljudi, koji je u sukobu sa zakonom, koji su iz svog nekog razloga vidjeli da neko napada policiju, pa im je to uvijek zanimljivo. Kada smo ih identifikovali i kada su vidjeli da znamo ko su i šta su, imate elemenata, koji govore da se to plaća. Dolazak se plaća. Imate svakakve vrste špekulacije, da je otvoren račun na koji se uplaćuje pare, itd. Izvini, ali vi manipulišete smrću jednog dečka, koja je pogodila sve nas. To treba ostaviti isključivo tužilaštvu, ako to tužilaštvo nije sposobno, ja sam spreman da napravimo apel da dođe tužilac iz Austrije ili odakle oni hoće, da se pridoda timu i da se pokuša pronaći jedna objektivna istina - izjavio je prvi čovek Srpske.



Kada sam rekao ocu,"evo promijenuću sada ekipu, kaži mi šta treba još. Kaže ovo je u redu. Hoćeš li sada otići sa Trga, kaže neću, ističe Dodik.



- Znači, Trg je bio primarni cilj, a ne da se to nešto reši. On je prije mjesec dana u svakodnevnim izjavama govorio o tome, kako i ako se nađe ubica, to neće priznati. Mogu samo da kažem ono što je tužilaštvo reklo, da je otvorilo istragu o mogućem ubistvu, ali nije potvrdilo da se radi o ubistvu, da bi prije dva dana taj isti otac, da ću ja, Milorad Dodik, plakati nad kostima svoje djece - istakao je on.



Napominje da može da razumije priču o tome da je to bol čoveka, koji je izgubio sina, ali je ovo, prema njegovim riječima, otišlo predaleko.



- Ovo je neprihvatljivo i nepodnošljivo. Meni je žao, ali ne možeš da prijetiš. To shvatam kao ozbiljnu prijetnju i shvatam kao udarac. Uvijek pokušavam da nađem razloga da je nešto njegovo opravdano, ali u istom momentu, kada pomislim da se ukazuje da ću ja oplakivati kosti svoje djece, ne možete da nađete nijedan razlog za tako nešto. Mogao je da kaže da sam ja kreten, da sam loš predsjednik, da sam lopov, mogao je sve da kaže sve što se inače govorilo o Miloradu Dodiku, pa se nije dokazalo. Ali, se prvi put sučavam sa činjenicom da kaže meni i Željki Cvijanović da ćemo oplakivati koste svoje djece - istakao je predsjednik Srpske.



Kaže i da je ovo prvi put da komentariše tako nešto.



- Ili da prije dva dana napadne komandanta Istočno korpusa, koji je za Krajišnike idol i mit. Јunački mit, jer je u uslovima, kada smo mi ovdje 1992. godine bili potpuno bili izolovani, kada je stradalo 12 beba, jer nije bilo kiseonika, Novica Simić je kao komandant Korpusa u Bijeljini je dao nalog da se ide u proboj i spajanje sa krajiškim jedinicima i nama oslobdio put ka Srbiji. Sada je napadnut i taj junak. I ne samo junak, nego mit o našoj slobodi. To je otišlo predaleko - još jednom kaže Dodik i ponavlja da je teška bol izgubiti dijete:



- Ali ću reći i ovo, pa neka govore šta god hoće. Ta porodica je nažalost odrasla u nekim uslovima, koji su malo neuobičajni. Majka se udala za drugog čovjeka i odvela ćerku i ostavila toga pokojnika sa 12-13 godina. U najozbiljnim godinama, najtežim godinama za odrastanje. Da li to ima veze ili nema, to nije važno, ali je to činjenica. Hajde da pričamo o činjenicama. Pričamo o činjenima koje nisu sporne. Naravno, da se ni sa čim ne može opravdati bol, ali koliko ste vi propustili roditeljske pažnje.



Ističe da ne pravda stradanje.



- Ali, ako pričamo o odgovornosti, kako ja mogu biti odgovoran, a oni nisu. Da meni neko kaže da ću oplakivati kosti svoje djece. Cijeli život sa svojom suprugom činim da se pobjegne od poroka, da ih formiram kao ozbiljne ljude. Moja ćerka danas ima četvoro dece, moj sin ima jedno i već čeka drugo. Ozbiljni su ljudi, basve se svojim poslovama. Zbog čega da on meni sada to kaže - upitao je Dodik i zaključuje:



- Neko je spreman da ovdje kaže treba ukinuti Republiku Srpsku. Nisam za to. Boriću se za Republiku Srpsku. Boriću se protiv svakoga ko hoće da ukinu Republiku Srpsku, pa i ovoga Davora koji to radi, zloupotrebljavajući ove proteste. Јa ću se boriti protiv toga.

