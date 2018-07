Tužilac Tužilaštva BiH Milorad Barašin preminuo je danas u bolnici u Mostaru u 58. godini.

Milorad Barašin / 24sata.info

Barašin je rođen 15.01.1961. godine u Srpcu, a Pravni fakultet završio je u Banjaluci 1985. godine.



Pripravničku praksu obavljao je u Osnovnom sudu u Srpcu, a Pravosudni ispit je položio u Sarajevu 1987. godine. Nakon položenog Pravosudnog ispita bio je stručni saradnik dvije godine u Osnovnom sudu u Srpcu, a nakon toga je imenovan za sudiju istog Suda, radio je na kaznenom referatu, a početkom 1992. godine izabran je za osnovnog javnog tužioca u Srpcu gdje je radio do reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini.



Bio je prvi od kadrova u BiH koji je iz jednog entiteta prešao da radi u drugi i 21.07.2003. godine počeo je sa radom kao glavni kantonalni tužilac u Kantonalnom tužilaštvu Kantona X (Livanjski kanton), gdje je radio do 01.03.2007. godine, kad je izabran za tužioca Tužilaštva BiH, te odmah raspoređen u Tim I Posebnog odjela za ratne zločine.



Od 15.11.2007. godine preuzeo je dužnost zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva BiH, a na koju funkciju je imenovan od strane VSTV-a na sjednici 15.11.2007. godine. Za vršioca dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH imenovan je Odlukom VSTV-a od 28.02.2008. godine.



Funkciju glavnog tužioca obavljao je do 2011, nakon čega je nastavio raditi u Tužilaštvu BiH.



Objavio je nekoliko radova iz pravosudne oblasti, a najnoviji objavljeni stručni rad, u kojem je tužilac Barašin koautor, je rad na temu "Komandna odgovornost".



Mjesto i vrijeme sahrane biće naknadno saopšteno.



(NN)