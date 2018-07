U nedjelju se u Mostaru održavaju 452. tradicionalni skokovi sa Starog mosta. O tradiciji, nastanku i opstanku, prljavim kampanjama i čistoj Neretvi, Starom Mostaru i novim genercijama skakača, o najvažnijoj sporednoj stvari u Mostaru – skokovima sa Starog mosta, za Vijesti.ba govori Semir Drljević Lovac.

Semir Drljević Lovac / 24sata.info

- Nekoliko dana je ostalo do 452. tradicionalnih skokova sa Starog mosta. U domaćoj javnosti se slabo čuje o njima uopće, je li zakazao organizator, šta se dešava?



DRLJEVIĆ: Probat ću objasniti u kratkim crtama dio koji se odnosi na oglašavanje u medijima, najave i slično. A šta se dešava sa i oko skokova bi potrajalo, pa evo ...



Nekoliko zadnjih godina, praktično od 10. godišnjice obnove Starog mosta kad se napokon “Gradska uprava“ sjetila obilježavanja obnove Starog mosta , zadnjih 7 dana u julu je zatrpano sa mnogo manifestacija i mediji su zatrpani najavama istih, pa mislimo da bi samo zbunjivali građane ranijim najavama jer se zna da su tradicionalni skokovi zadnja nedjelja u julu mjesecu - tako da se datum mijenja svake godine.To je jedan od razloga zašto nismo ranije i nije toliko bitan.



Glavni razlog je što i bez najava zadnjih godina imamo zakrčenja jer plaža pod Mostom je u takvom stanju da realno ne može primiti sve zainteresirane, a i priča o plaži je opet posebna priča. Veliku pažnju posvećujemo sigurnosti , prvo tu su ronioci, kajakaši i plivači koji su najbolji u regiji, za sigurnost gledaoca tu su policija, hitna pomoć, securitas, vatrogasci te članovi Kluba skakača i svaki put je zahtjevno jer opet se vraćamo na plažu gdje smo dobro ograničeni zbog stanja na istoj. Sve su “sfušerili“ i ostavili ovoliko godina tako da i Red bull skokovi, kojima sredstva nisu problem, imaju iste probleme kao i mi, i to su tehnički problemi.



- Tradicija visinskih skokova sa Starog mosta je u temelju lokalna tradicija, ali je tek u bivšoj Jugoslaviji postala regionalnog karaktera putem medija ...



DRLJEVIĆ: Znate, čuveni MOSTARSKI SKOKOVI su nastali u 16. vijeku u lokalnoj zajednici koja je brojala oko 4.000 stanovnika. Ako se zapitamo ko je znao plivat u to doba, a ne da skače sa visina do 25 metara je samo po sebi čudo i jedinstveno u svijetu. I to najbolje razumiju najbolji svjetski skakači i imaju respekt koji u našoj zemlji još nismo doživjeli, upravo zato što oni ovo razumiju odlično i kažu da je Mostar “Meka“ skokova.



Naredni razlog, možda i najvažniji, je što mi težimo da potanemo živi muzej poslije prijema skokova na Listu zašticene nematerijalne kulturne baštine i želimo da što vise stanovnika Grada Mostara pogotovo mlađih to vide uživo nešto što nema nigdje na svijetu i na što bi svi trebali biti ponosni. Jer oko skokova se kroz istoriju spominju djeca i mladici. Znači da dođu i da gledaju skokove, da osjete, vide i čuju skok. Jer skok se prati u tišini i naša publika to zna. Skok bez zvuka nije skok , i „zvuk upada u vodu“ se ocjenjuje, zato i ovi svjetski skakači kažu da ima mjesta gdje je više gledalaca, ali publika u Mostaru je nešto što je i najbolje učinilo nervoznim, pa su favoriti svjetskog kupa gubili u Mostaru .



Znači, tišina koja nastane pred skok na glavu je skoro pa jeziva.



E sad imamo problem, najavljeno je puno dronova koji nam mogu pokvariti manifestaciju jer ometaju upravo tu tišinu pred skok i već smo obavijestili inspekcijske službe i zbog sigurnosti. Neki dan je jednom Poljskom turisti otkazao poveći dron od par kilograma i pao sa visine od sto metara ispred restorana. Sreća nije nikog ubio i to je treći slučaj u zadnja dva mjeseca. Ko će odgovarati ako padne na gledaoca ili kajakša ili dijete na šlaufu. Mislim da je vrlo opasno, može se desiti da nam prekinu manifestaciju.



Uglavnom skokovi su nedjelju u 4 sata popodne, tada je sunce tačno tako da svaki skok ima svoju sjenu na velikom zidu, imamo i mnogo fotografija samo sjene skakaca i puno sitnih detalja koje većina ne primjećuje.



Festival mladosti hrabrosti i ljepote



- Sve je manje mostarskih skakača, šta Klub radi na tome da se to promijeni?



DRLJEVIĆ: A šta možemo mi kao Klub kad su problemi politički. U prvom redu kolektori oko kojih je evo velika afera, a čista Neretva je uslov uslova za razvoj skokova kao i čitavog turizma u Mostar. Zadnjih godina imamo početkom jula kampanje Zavoda za javno zdravstvo – „zabranjeno kupanje, bakterije, možete dobiti menigitis“ i slično i to samo u zoni starog Mostara, tako da praktično nema kupača na Neretvi, a ne skakača. Poslije takvih apokaliptičnih saopštenja ko će pustiti dijete na Neretvu ili potpisati maloljetnom dijetetu učešće u Juniors Tour takmičenju koje ne smijemo organizovati, iako evo naši skakači koji skaču za turiste godinama nikad nisu imali problema. Ne možemo da ne sumnjamo da iza ovih kampanja stoje neki drugi interesi.



Najžalosnije je da je od rata na ovamo više turista skočilo sa Mosta nego Mostarca, naravno digitalizacija je tu kao globalni problem, takmičenja su postala virtuelna za većinu djece.

I vraćamo se na početak, skokovi su nastali u maloj lokalnoj zajednic u “Starom Mostaru“ to jest u mahlama oko Neretve, i iste mahale i čuvaju tu tradiciju i nama je to najvažnija sporedna stvar na svijetu, pa onda fudbal i ostalo.



(Vijesti.ba / 24sata.info)