Trebevićka žičara je najveći infrastrukturni, ekonomski i turistički projekt koji je Grad Sarajevo realizirao poslije rata. Od 6. aprila do 25. jula ove godine evidentirano je 393.649 pojedinačnih vožnji žičarom.

Gradonačelnik Grada Sarajeva Abdulah Skaka danas je na prijemu za predstavnike medija povodom 100 dana rada Žičare istaknuo da je Žičara već prvih 100 dana rada u potpunosti potvrdila opravdanost ulaganja novca poreznih obveznika i jasnoću vizije svih koji su vjerovali u taj projekt.



Prema podacima Javnog preduzeća Sarajevo d.o.o. do kraja 25. jula ove godine realizirano je 393.649 pojedinačnih vožnji žičarom, te prodano 201.560 ulaznica.



Taj broj uključuje povratne karte i karte u jednom smjeru, ali Skaka je kazao da je taj broj i veći, ako se dodaju vožnje hiljade putnika koji su se prvi dan vozili besplatno.



- Već sada smo nadmašili broj putnika koje je prijeratna Žičara prevozila tokom cijele godine i to u njenoj najboljoj godini – istakao je on.



Direktor JP „Sarajevo“ d.o.o.o Esad Tanović je naveo da od tog broja, 22 posto su stranci, odnosno nerezidenti, a to znači da se, faktički više od 40.000 stranih turista vozilo žičarom. Prodane su i 1.253 doplatne karte za biciklo.



Prema riječima gradonačelnika Skake, Trebevićka žičara je postala jedna od najvećih turističkih atrakcija ne samo u Sarajevu i BiH, nego i u regiji.



Kompletan projekt je ušao u finalnu fazu koja obuhvata i vanjsko uređenje, te upotpunjavanje sadržaja u oba objekta, polazne i dolazne stanice.



- Do kraja godine očekujemo da će sve biti završeno i da će biti izvršen tehnički prijem – kazao je Skaka i pojasnio da se radi o zaštićenom području i procedure su zahtjevne, ali sredstva su osigurana i očekuje se intenziviranje radova.



Trebevića žičara je i svjedok novih početaka. Ostvarene su četiri uspješne prosidbe sa odgovorom „Da“.



Danas će 400.000 putnik ući u gondolu. Povratna karta za građane BiH iznosi šest KM, a za turiste 20 KM. Za djecu do sedam godina vožnja je besplatna.





