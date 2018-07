Situacija pred Federalnim parlamentom izmakla je kontroli. Borci su blokirali saobraćaj do Skenderije, dok neki od njih poručuju da se danas njihovo pitanje mora riješiti.

Blokirana je i glavna raskrsnica na Skenderiji. Uprkos kiši, borci zaustavljaju vozila. Njih nekoliko stotina koji su bili pred Parlamentom raspoređuju se na druge lokacije. Ima i onih koji su legli na ceste.



Tokom protesta došlo je do nemilih scena, jer je blokirada saobraćajnice na Skenderiji izazvala nervozu kod vozača.





Prvo je došlo do naguravanja policajaca i boraca, a potom i do sukoba s građanima koji su u automobilima bili blokirani.



Ispred zgrade Parlamenta ostala je nekolicina boraca.



Njihov protestni skup organozovan je u isto vrijeme kada se održava sjednica Doma naroda FBiH na čijem dnevnom redu je Prijedlog zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.



Predstavnici demobilisanih boraca ušli su u salu Parlamenta FBiH jer duže od četiri sata čekaju na to, a nakon što ih je osiguranje upozorilo, odbili su da izađu.





- Nećemo izaći. Dovedite specijalce neka nas iznesu - poručio je Drago Grbavac.



Predstavnicima boraca, naime, dozvolili da uđu u zgradu, ali ne i u salu dok na red ne dođe tačka dnevnog reda koja se njih tiče, pišu Vijesti.ba.



