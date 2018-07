Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić i predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać Davor Župa jučer su još jednom pismenim putem od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zatražili prijem delegacije Grada i Gradskog vijeća Bihać u vrijeme protesta, zakazanih ispred Vijeća ministara BiH, kako bi iznijeli svoje zahtjeve povodom migrantske krize - saopćeno je iz Kabineta gradonačelnika Bihaća.

Kako se navodi u saopćenju, 25. juna na tematskoj sjednici koju je Gradsko vijeće Bihać održalo povodom migrantske krize u Bihaću donesena je odluka o odlasku na protest u Sarajevo.



- Nakon toga je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić najavio svoj dolazak u Bihać. U nadi da će tom prilikom predstaviti konkretne korake, mjere i planove za rješavanje tog problema, protesti su prolongirani. Kako do danas po tom pitanju na terenu nije učinjeno ništa konkretno, kolegij Gradskog vijeća odlučio je da se 26. jula organiziraju mirni protesti u Sarajevu ispred sjedišta Vijeća ministara BiH - obrazloženo je u saopćenju.



Tim povodom, predsjedavajući Gradskog vijeća Davor Župa ističe da se od mirnih protesta ne želi praviti nikakva politika navodeći da na proteste dolaze vijećnici pripadnici svih političkih stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću Grada Bihaća.



- To je jednostavno naš posljenji vapaj kako bi pogled oni u Sarajevu čija je to nadležnost dosegao do nas u Bihaću, da konačno shvate koliki je to problem za nas i da učine nešto. Pozivamo sve građane koji žele, da nam se pridruže - poručio je Župa.







