Interpol je raspisao potjernicu za za odbjeglim Teslićaninom Brankom Jurićem (24), koji je na četiri godine i šest mjeseci robije osuđen za zlostavljanje, mučenje i brutalno premlaćivanje sugrađanina Bogdana Rakića (19).

Juriću, ali i Arminu Jašareviću (25), koji je, takođe pravosnažno osuđen na identičnu kaznu, u februaru je dostavljen poziv za izdržavanje kazne, ali se dvadesetčetvorogodišnjak nije odazvao sudu, dok je njegov godinu stariji saučesnik zatvoren!



Okružni sud u Doboju, podsjetimo, povećao je kazne Jašareviću i Juriću, te ih za zlostavljanje, mučenje i brutalno premlaćivanje Rakića pravosnažno osudio na po četiri godine i šest mjeseci robije. U prvostepenom postupku Jašarević i Jurić su, 4. septembra prošle godine, u Osnovnom sudu u Tesliću osuđeni na po dvije godine i osam mjeseci. "Nezavisne" su, podsjetimo, u nastavcima detaljno pisale o ovom slučaju. Sudeći po optužnici, Jašarević i Jurić su gnusnim činom Rakića željeli da zastraše. Zajedno s jednim muškarcem, koji je vozio FIAT, 1. novembra 2016. godine odvezli su Bogdana na planinu Borja. Po dolasku na planinu, jedan od zlostavljača je rekao vozaču da zaustavi i ugasi vozilo, ostavi upaljena kratka svjetla te da ostane u autu.



"Jedan od optuženih udario je Rakića u grudni koš i ovaj se prevrnuo nazad nekoliko metara. Na naređenje optuženih da dođe do njih, on je došao, nakon čega su ga izudarali nogama", stajalo je u optužnici, po kojoj su proglašeni krivima.



Jedan od aktera potom je izvadio makaze iz jakne, te su počeli naizmjenično da mu sijeku kosu, bradu i lijevu trepavicu na oku.



Rakić je zatim pao otežano dišući, dok mu je krv išla iz usta i nosa, ali se tortura tu nije završila. Naredili su mu da se skine go, a nešto kasnije i da se obuče. Dok se Bogdan oblačio, dobio je novo naređenje: da gaćama obriše krv iz nosa i usta.



Jedan od napadača je tada iz vozila izvadio sajlu i njom vezao Rakića za drvo, a pošto se Bogdan požalio da otežano diše, odvezao ga je, ali iživljavanje nije prestalo. Naredili su mu da se baci unazad niz liticu u šumi, na šta ih je on molio da to ne radi, ali se na kraju ipak morao baciti. Kasnije, oni su nastavili da ga mlate, a zatim su mu naredili da sjedne u vozilo, te su krenuli prema Tesliću.



