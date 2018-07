Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Udruženje Obala Art Centar Sarajevo i Agencije PRimera iz Mostara potpisali su danas ugovor o realizaciji projekta "Sunčana strana Federacije BiH 2018."

Foto: 24sata.info

U skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH vrijednost tog projekta je 235.000 KM.

Projektom Udruženje Obala Art Centar iz Sarajeva i Agencija PRimera iz Mostara, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, od jula do oktobra 2018. godine organizirat će niz umjetničkih sadržaja s ciljem promocije i obogaćivanja kulturno-turističke i zabavne ponude Mostara i Sarajeva gdje će programi biti održavani.



Kako je istakla federalana ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, uz sudjelovanje umjetnika i iz drugih gradova, "Sunčana strana Federacije BiH 2018." ujedno će promovirati i druge gradove u FBiH.



- U ovogodišnjoj ljetnoj turističkoj sezoni na različitim lokacijama u Sarajevu i Mostaru bit će realizirani brojni atraktivni sadržaji, u saradnji sa kulturno-umjetničkim društvima, glumcima, likovnim umjetnicima, fotografima, profesionalcima iz gastro svijeta – naglasila je Đapo.



Po riječima vlasnice Agencije PRimera iz Mostara Snježane Delić u Mostaru će naprimjer, u sklopu tog projekta biti organiziran Foto natječaj "Sunčana strana Mostara", u sklopu kojeg će na Španjolskom trgu u Mostaru biti otvorena izložba, a autore tri najbolje fotografije očekuju nagrade.



- Bit će održana i radionica modernih plesova, defile mažoretkinja, polumaraton, dječja smotra folklora uz nastup oko 200 djece iz osam folklornih društava iz cijele BiH uz mimohod kroz grad. Umjetnici - studenti Likovne Akademije na ulici će raditi portrete prolaznika, a novost će sigurno biti i Cheez - okvir za slikanje s motivom Starog mosta, zatim snimanje milenijske fotografije dronom za vrijeme skokova sa Starog mosta. Svakako, nezaobilazna je predstava o Aleksi Šantiću i čuvenoj Emini gdje će posjetioci imati priliku obući njihove kostime – rekla je Delić.



U vrijeme održavanja 24. Sarajevo Film Festivala od 10. do 17. augusta, posjetitelji i turisti će u Mostaru imati priliku na adekvatnom prostoru ispod Starog mosta, na led ekranima velike rezolucije, tokom dana gledati ekskluzivno snimljene najzanimljivije video materijale sa prethodnih desetak izdanja Festivala, kao i video materijal događanja sa ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala.



- Za turiste i sve posjetitelje, to će biti jedinstvena prilika i poseban ugođaj da se upoznaju sa svim aktivnostima Sarajevo Film Festivala. Također, prije i nakon ovogodišnjeg SFF-a, u Mostaru će moći gledati neke od najzanimljivijih filmova prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg SFF-a, na platou - prostoru ispred Doma herceg Stjepan Kosača, gdje će biti privremeno Ljetno kino – kazao je predsjednik Udruženja Obala Art Centar Sarajevo Mirsad Purivatra.



U Sarajevu će također biti održani foto natječaji s izložbom, gastro prezentacije na otvorenom, koncerti izvođača sevdaha (pjevača i svirača) na lokaciji Žuta/Jekovačka tabija tokom cijelog ljeta, ulična plesno-zabavna parada povodom zvaničnog početka 24. Sarajevo Film Festivala, ulicama Sarajeva od Baščaršije do Narodnog pozorišta, s četiri umjetničke grupe iz BiH i mažoretkinjama.



Bit će održan i poseban program predstavljanja tradicionalnih zanata i muzičkih instrumenata, te kako je kazao Purivatra, obilazak poznatih lokacija uz kostimirane programe gdje će glumci, odjeveni u poznate likove iz povijesti, turiste na tim lokacijama upoznavati s važnim događajima iz prošlosti Grada Sarajeva.

(fena)