Šef Misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH Peter Van der Auweraert i viceguvernerka Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) María Sánchez-Yebra Alonso potpisali su danas Ugovor o grantu vrijedan million eura za opremanje centra za migrante.

Šef Misije IOM-a Auweraert naglasio je da će u nekoliko narednih dana početi uspostava centra za smještaj migranata u mjestu Ušivak u općini Hadžići uz pomoć Razvojne banke Vijeća Evrope.



- Ovo je dio cjelokupnog plana Ministarstva sigurnosti BiH da iznađu rješenje za smještaj migranata i izbjeglica koji su se našli na području Sarajeva - pojasnio je Auweraert te zahvalio Općini Hadžići i građanima koji su pokazali izvrstan primjer prihvatanja migranata koji treba da služi kao primjer cijelom svijetu.



Uvjeren je da će se u narednih pet do šest sedmica iznaći odgovarajuće rješenje za krizu s kojom se suočava BiH.



Viceguvernerka Alonso kazala je da je novac namijenjen za organiziranje potpuno opremljenog centra za 400 osoba te da je grant dodijeljen Vijeću ministara BiH, ali da će projekt implementirati IOM, s kojom Banka ima izvrsnu saradnju.



- Ova finansijska podrška će zaista pomoći da projekt bude itekako uspješan i to je podrška BiH da riješi problem humanitarne krize i povećanog priliva migranata - naglasila je Alonso.



Potcrtala je da ovo nije prvi put da Banka pomaže BiH te da su ranije davali kredit i podršku za rješavanje pitanja kolektivnih centara u BiH u vrijednosti od 60 miliona eura.



Pomoćnik ministra sigurnosti BiH za međunarodnu saradnju i evropske integracije Samir Rizvo ističe da se migracioni tokovi na područja BiH nastavljaju ujednačenim tempom te jučerašnji podaci pokazuju da je broj registrovanih migranata premašio 9.000.



- Naše procjene su da je pola od 9.000 još uvijek na području Unsko-sanskog i sarajevskog kantona, a manji broj u ostalim - ustvrdio je.



Sredstva koja su danas dobili, naglasio je, bit će isključivo korištena za opremanje i adaptaciju migracionog tranzitnog centra u Ušivku u Hadžićima, te za plaće zaposlenima i hranu za korisnike centra.



Rizvo navodi da će centar početi s radom u naredne dvije do tri sedmice.





