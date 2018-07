Posljednje izjave od strane pristalica velikosrbijanske ideologije sa obje strane Drine dokazuju da režimi koji svoje ideološko ishodište nalaze u genocidu, i režim Milorada Dodika i režim Aleksandra Vučića prelaze iz faze negiranja genocida koji je počinjen u Bosni i Hercegovini u fazu normalizacije i veličanja, smatra Željko Komšić.

Željko Komšić / 24sata.info

Komšić je mišljenja da su eklatantan dokaz toga javne prijetnje novim genocidom koje je uputio član Glavnog odbora SNSD-a, Rajko Vasić, Dodikovo arlaukanje na ezan sa ciljem ponovnog stavljanja bijelih traka na ruke građana BiH, te dovođenje jedne etničke skupine građana u položaj jevrejskog naroda pod nacistima. Dokaz napuštanja faze negiranja i prelazak u fazu veličanja genocida su i monstruozne poruke koje dolaze iz Narodne skupštine Srbije.



„U proteklih 20 godina velikosrbijanska genocidna ideologija nikada nije pustila na miru žrtve gencoida, stoga nije začuđujuće što se danas iz Skupštine Srbije likuje nad smrću Hatidže Mehmedović, majke Srebrenice. Međutim, ma koliko se trudili, neka znaju da nikada neće oduzeti dostojanstvo tih žena, i da nikakva njihova ružna riječ ne može uniziti žrtvu i borbu Majki Srebrenice, koje će zauvijek ostati planetarni simbol borbe za istinu, pravdu i mir.“ kazao je Komšić.



Komšić smatra da je potpuno deplasirano one koji likuju nad činjenicom da majke Srebrenice umiru pripisivati Vojislavu Šešelju.



„Mi vrlo dobro znamo da Šešeljev đak, Aleksandar Vučić dijeli isto mišljenje. On će sad možda dobiti priliku da sebe prikaže u tolerantmnijem svjetlu, ali mi, građani BiH, nikada više ne smijemo biti naivni. Patologija Šešeljeve zastupnice prirodno je stanje misli i namjera i Aleksandra Vučića i Milorada Dodika. Velikosrbijanska genocidna ideologija nikada nije separatno djelovala u Srbiji i RS-u, nego kohrentno i združeno sa ciljem istrjebljenja jednog naroda i svih onih koji su ustali protiv toga.“, naveo je Komšić



On je dodao da odnose BiH i Srbije treba sagledati u novom svjetlu.



„Oni su genocid priznali, sada rade na njegovoj normalizaciji kako bi isto ili još gore bilo ponovljeno. Nama, građanima Bosne i Hercegovine, ostaje da to pokušamo spriječiti, što vlastitim snagama, što uz pomoć normalnih ljudi u susjedstvu koji su tome spremni da se odupru.“, zaključio je Komšić.





(24sata.info)