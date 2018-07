U Bosni i Hercegovini danas se nakon pretežno oblačnog jutra očekuje postepeno smanjenje oblačnost tokom dana. Povremeni lokalni pljuskovi rijetko praćeni grmljavinom su mogući ponegdje u Bosni. U Hercegovini lokalno slab pljusak u prvom dijelu prijepodneva. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovni umjerena bura. Dnevne temperatura od 24 do 30, na jugu od 29 do 33 °C.

Foto: Arhiv

U četvrtak, 26. jula, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepen porast naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. U Hercegovini prije podne i u večernjim satima umjerena bura, a tokom poslijepodneva slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 25 do 30, na jugu od 31 do 35 °C.



U petak, 27. jula, u Bosni umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i u večernjim satima u Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini pljuskovi su mogući na sjeveru i sjeveroistoku. Intenzivnije padavine u centralnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 25 do 31, na jugu od 30 do 34 °C.



U subotu 28. jula, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u Bosni. U Hercegovini lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se poslije podne. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 26 do 32, na jugu od 29 do 34 °C.



U nedjelju 29. jula, pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 28 do 34 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)