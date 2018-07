Predsjednik Naše stranke Predrag Kojović upućuje otvoreno pismo Ambasadi Republike Srbije u Bosni u Hercegovini – na ime otpravnika poslova Damira Kovačevića, a povodom komentar potpredsjednice Skupštine Srbije i funkcionerke Srpske radikalne stranke Vjerice Radete o smrti Hatidže Mehmedović, predsjednice Udruženja “Majke Srebrenice".

Predrag Kojović / 24sata.info

Pismo predsjednika Naše stranke Predraga Kojovića prenosimo u cijelosti.



"Poštovani gospodine Kovačeviću,



potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Vjerica Radeta na svom Twitter profilu ismijavala je, na izuzetno morbidan način, smrt gospođe Hatidže Mehmedović, jednog od najprepoznatljivijih lica koja nas podsjećaju na genocid u Srebrenici, ali istovremeno i na važnost oprosta i međuetničkog pomirenja u Bosni i Hercegovini i u regiji.



S obzirom da se radi o osobi koja obavlja izuzetno važnu funkciju u državnom sistemu Republike Srbije i da je njena izjava pogodila ne samo Bošnjake nego i sve nas građane BiH, smatram neophodnim da Vam se obratim ovim dopisom i zatražim od Vas, kao diplomatskog predstavnika Srbije u BiH da se javno ogradite od stava potpredsjednice Vaše Narodne skupštine.



Želim vjerovati da predstavljate Republiku Srbiju koja želi izgradnju dobrosusjedskih odnosa sa BiH i koja ne vrijeđa i ponižava njene građane sramotnim i morbidnim izjavama o najvećem ratnom zločinu i najvećoj tragediji u BiH i Evropi koja se dogodila nakon Drugog svjetskog rata. Srebrenica je ujedno i najveća trauma cijelog jednog bh. naroda, bošnjačkog, ali, u to nemojte imati nimalo sumnje, i svih nas građana BiH koji težimo ka uspostavi i vladavini evropskih civilizacijskih vrijednosti i u BiH i u cijeloj regiji. Ideologija kojoj pripada Vjerica Radeta je trajno nastojala uništiti te i takve vrijednosti u ratu provodeći, a danas ismijavajući ratni zločin genocida i vrijeđajući žrtve.



Uvažena gospodo, ne želim vjerovati da je stav Vjerice Radeta stav službene Republike Srbije i pozivam Vas da to javno i pokažete.



Za unaprijeđenje odnosa naše dvije države prisustvo diplomatskih predstavnika na teritoriji BiH i Srbije je krucijalno ukoliko želimo prevazići tragičnu prošlost i graditi bolju budućnost za građane i BiH i Srbije, ali se ta saglasnost o prisustvu i sarajevska dobrodošlica ne može i neće produžiti ukoliko reakcije diplomatskih predstavnika na ovakve civilizacijski nedopustive izjave izostanu", navodi se u pismu.



Uvredljivim tvitom, Radeta je izazvala lavinu negativnih komentara na svoj račun, a poruka je obrisana u toku dana.



Hatidža Mehmedović preminula je nakon duge i teške bolesti u nedjelju na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Rođena je 1952. godine. U Srebrenicu se vratila 2003. i postala simbol borbe srebreničkih majki za očuvanje uspomene na žrtve genocida 1995. godine. Bila je predsjednica udruženja “Majke Srebrenice”. O smrti Hatidže Mehmedović izvijestili su brojni svjetski mediji, kao što su Washington Post, New York Times, ABC News, i drugi.







(24sata.info)