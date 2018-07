Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark na današnjem sastanku s premijerom Unsko-sanskog kantona Huseinom Rošićem istakao je da Evropska unija ni u kom slučaju na želi ovakvo stanje, te da će pomoći u pronalasku adekvatnog rješenja situacije s migrantima, koje odgovara svim nivoima vlasti u BiH.

- U Bihać sam došao kako bih se konkretno informirao o trenutačnoj situaciji. Evropska unija je osigurala milion i po eura za humanitarni aspekt. Sredstva su operativna od prošle sedmice i prvenstveno će se koristiti za aktivnosti IOM-a i UNHCR-a. Dodatnih šest miliona izdvojili smo za srednjoročna rješenja, odnosno migrantske kategorije koje spavaju po parkovima ili privremenim centrima kao što je Đački dom. Mi smo za one prijedloge rješenja situacije, koji su usklađeni na svim nivoima vlasti - rekao je Wigemark.



Rošić je ukazao da na područje USK dnevno dolazi i do 40 novih ilegalnih migranata navodeći da njih 50 posto nemaju apsolutno nikakve dokumente.



- Upoznao sam Wigemarka s cjelokupnom situacijom i nadam se kako će i on pomoći u rješavanju velikog problema. Nisu mi jasne neke izjave bh. političara, koje će možda već sutra biti demantovane. Međutim, ipak se nadam brzom i pozitivnom raspletu ove situacije. Tome se nadam već sutra - kazao je Rošić.



Specijalni predstavnik EU u BiH Lars Gunnar Wigemark i ovom je prilikom tražio strpljenje od građana USK-a, te ponovio da Bosna i Hercegovina mora hitno unaprijediti granične kapacitete.





