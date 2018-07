Rok za prijavu birača koji na predstojećim općim izborima žele glasati iz inostranstva putem pošte ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u svijetu, ističe u ponoć.

Glasnogovornica CIK-a BiH Maksida Pirić kazala je Feni da su do 16.00 sati primili 80.778 prijava, uz napomenu da su jutros od 10.00 pa do 16.00 sati primili 20.000 prijava.



- Znači, primili smo 80.000 prijava i od toga smo obradili oko 33.000. Vidjet ćemo do ponoći koliko će porasti broj pristiglih prijava. Ne znamo da li među njima ima duplih prijava, koliko će zaista biti onih koje ispunjavaju uslove, a koliko onih koje ne ispunjavaju – navela je Pirić.



Broj prijava znatno je veći u odnosu na lokalne izbore u BiH 2016. godine, kada su imali 65.000 registriranih birača da glasaju izvan BiH, što je također tada bi povećan broj u odnosnu na sve ranije izbore, kada je bilo oko tridesetak hiljada.





(FENA)