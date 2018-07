Iz jame Golubnjača, na području Drvara, danas su ekshumirani nekompletni posmrtni ostaci tri žrtve.

Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla Čengić kazala je Feni da je ekshumacija počela 16. jula i da je do sada ekshumirano ukupno 12 žrtava.



- Danas je pronađena neeksplodirana granata u jami. Takođe pronađeno je i dosta ženske civilne odjeće, neotvorene konzerve hrane, nakit u boji žutog zlata – navela je Čengić.



Ekshumacija će biti nastavljena i u narednom periodu, nakon što pripadnici Federalne uprave civilne zaštite uklone i deaktiviraju ubojito minsko-eksplozivno sredstvo.



Čengić ističe kako je riječ o veoma nepristupačnom terenu, zahtjevnom i složenom postupku ekshumacije visokog rizika.



- Jama Golubnjača je prirodna jama, do sada smo došli do 64 metra dubine i nastavljamo i u narednom periodu – kazala je Čengić.



Prema informacijama Instituta za nestale osobe BiH, pretpostavlja se da se u ovoj jami nalaze posmrtni ostaci žrtava iz proteklog rata.



