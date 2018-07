Na Kliniku za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u subotu je hospitaliziran Edin Durmo, sa teškom povredom kičme. On je u KCUS dovežen nakon što je pao paraglajderom na Romaniji. Prema riječima šefa Klinike prof. dr. Đemila Omerovića, pacijent je operisan i oporavak se odvija očekivanim tokom.

- Pacijent je dovežen sa teškom povredom kičme. Na Klinici je odmah organiziran prijem i operativni zahvat od strane naše dežurne medicinske ekipe na čelu sa prim. dr. Dariom Ivaniševićem i anesteziologom Aidom Smajić. Konstatovana je povreda sa prijelomom prvog, drugog i četvrtog pršljena slabinskog dijela kičme. Pacijent se dobro oporavlja, danas je prebačen sa Odjela intenzivne njege na Treći odjel Klinike - rekao je prof. dr. Omerović, saopćeno je iz Press službe KCUS-a.



Pacijent Durmo je zadovoljan medicinskom uslugom koja mu je pružena na Klinici za ortopediju i traumatologiju.



- Na KCUS sam stigao u subotu u večernjim satima. Dugo godina sam sportista, a paraglajderom letim već tri godine. Pao sam sa nekih desetak metara visine, a predhodno sam udario od stijenu litice. Momci koji su bili sa mnom su me izvukli. Dok su me izvlačili bio sam u nesvijesti. Htjeli smo me voziti u bolnicu Kasindol, ali ja sam insistirao da me voze u KCUS. Dovezli su me u KCUS i odmah sam operisan. Sada se oporavljam i dobro se osjećam. Operacija je trajala šest sati - kazao je Durmo.



Ističe da veliku zahvalnost duguje medicinskom timu i prim. dr. Ivaniševiću. Medicinskom uslugom i uslovima boravka na KCUS zadovoljna je Emina Durmo, supruga pacijenta.



- Imali smo puno povjerenje u tim koji je radio mog supruga. Svi su vrlo profesionalni i korektni. Suprug je nakon operacije ležao na intenzivnoj njezi, sada je na Odjelu. Na ovoj Klinici sve funkcioniše odlično - kazala je Durmo.



Kako kaže prim. dr. Ivanišević, na Klinici za ortopediju i traumatologiju svakodnevno se rade kompleksni operativni zahvati.



- Na Klinici se rade sve vrste operacija kičmenog stuba. Dominantno radimo traumatske povrede, tumore, degenerativne promjene i infektivne bolesti kičme. Kod pacijenta Durme osim povrede kičme počeo se razvijati neurološki deficit, koji se manifestovao u slabosti i nemogućnosti pokretanja donjih ekstremiteta. Postoperativno došlo je do kompletnog neurološkog oporavka. Pacijent bi danas trebalo da ustane i hoda. Nakon oporavka pacijenta će biti uključeni doktori i ostalo osoblje sa Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - kazao je prim. dr. Ivanišević, navodi se u saopćenju.





