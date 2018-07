Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti BiH o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata te naglasilo da su aktivnosti Vijeća ministara BiH usmjerene na jačanje kontrole granice prema istočnim susjedima BiH.

Vijeće ministara BIH / 24sata.info

Aktivnosti će biti pojačane i u narednom periodu na fizičkom zaprečavanju nelegalnih prijelaza uz granicu prema istočnim susjedima, uz dodatni angažman policajaca koji će pomagati Graničnoj policiji BiH.

Nakon odvojenih sastanaka ministra vanjskih poslova BiH s kolegama iz Republike Srbije i Crne Gore očekuje se unapređenje saradnje u provođenju Sporazuma o readmisiji, tim prije što se bezvizni režim između Srbije i Irana zloupotrebljava i utječe na povećani ulazak migranata u BiH.

Naglašena je važnost dosljedne primjene Sporazuma o readmisiji te zakona BiH, u prvom redu o strancima i azilu.

Intenzivirane su aktivnosti da se migranti iz parkova i sa ulica u Unsko-sanskom kantonu privremeno prebace u šatorsko naselje u Agrokomercu do rješavanja njihovog trajnog smještaja koji će zadovoljavati standarde Evropske unije. Paralelno sa ovim aktivnostima Međunarodna organizacija za migracije s međunarodnim partnerima završava osposobljavanje objekta hotela „Sedra“, za smještaj migranata, naročito žena i djece u Unsko-sanskom kantonu.

Ministarstvo finansija i trezora nema informacija o pristigloj međunarodnoj pomoći, koja se u vezi s migrantskom situacijom upućuje u Bosnu i Hercegovinu. Od Evropske komisije se očekuje šest miliona eura iz alokacije za državni program IPA 2018 za Bosnu i Hercegovinu za finansiranje pomoći našoj zemlji u pogledu migracija.

Kontinuirano se vode razgovori s predstavnicima nadležnih međunarodnih organizacija i Evropskom komisijom za rješavanje pitanja troškova ishrane i osiguranja primarne zdravstvene zaštite migranata.

Prema ovoj informaciji u periodu od 1. januara do 19. jula ove godine, Službi za poslove sa strancima prijavljen je 8.931 nezakoniti migranat. Istovremeno je 8.227 migranata iskazalo namjeru za podnošenje azila, dok je 691 osoba podnijela zahtjev za azil. Granična policija BiH u periodu od 6. do 19. jula ove godine evidentirala je 1.148 nezakonitih migranata.



(24sata.info)